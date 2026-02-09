Newey: "En Aston Martin tenemos la mejor estructura de la F1"

Adrian Newey es una persona emotiva que a menudo intenta ocultar sus emociones. No hay que juzgarlo por las apariencias. El "genio" inglés ha admitido la emoción que sintió ante el nacimiento del Aston Martin AMR26. El debut del coche fue el resultado de una carrera contra el tiempo...

"Fue fantástico ver el coche, ya que es el que usaremos en la carrera. El coche que rodó brevemente en Barcelona era completamente negro, en parte porque no habíamos tenido tiempo para pintarlo. Fue una experiencia increíble".

"Es curioso , pero Lawrence [Stroll] y yo, cuando Lance salió del garaje, estábamos uno al lado del otro en el pit lane. Creo que ambos estábamos a punto de emocionarnos, porque llevar el coche a Barcelona ha sido un largo y emocionante viaje, lleno de pasión y de duro trabajo".

El equipo ha hecho auténticos milagros para debutar en Cataluña: el equipo ha acelerado los procedimientos, saltándose algunos pasos de los procesos normales de deliberación para no perder la oportunidad de rodar y descubrir los problemas de juventud antes de las pruebas en Baréin.

Adrian es considerado un... visionario. Hay quien lo ha definido como un técnico capaz de visualizar los flujos de aire antes de crear el monoplaza...

"¿Puedo ver el aire? La respuesta, obviamente, es no, no puedo. Pero intento hacer todo lo posible por visualizar qué es el flujo y qué es probable que sea. Hoy en día tenemos la CFD, la dinámica de fluidos computacional que es una herramienta fabulosa para fijar los flujos en una pantalla del ordenador y comprender qué sucede en su interior. A diferencia de antes, cuando solo había el túnel de viento y utilizábamos humo, espuma y mechones de lana para seguir los filamentos de aire, ahora podemos seguirlos con mucho más detalle. Pero esta investigación solo nos dice lo que se está haciendo en un momento dado . Se trata, por tanto, de utilizar las ideas que se derivan de ella para intentar avanzar y desarrollar la siguiente idea".

¿Cuál es la filosofía en torno a la cual nació el AMR26?

"La filosofía, en realidad, creo que nació durante mi periodo de gardening [en Red Bull Racing] a finales de abril de 2024, cuando de hecho yo estaba fuera del equipo de Fórmula 1. Todos sabíamos cuáles eran las nuevas normas que se habían publicado; así que intenté relajarme y pensar: "Vale, tengo que razonar partiendo de los principios fundamentales que inspiran estas normas. ¿Cuál podría ser la mejor solución?".

"Elaboré una filosofía y luego, cuando empecé a trabajar en el equipo el 2 de marzo, la discutí con los aerodinámicos y los diseñadores de Aston Martin. Todos estábamos de acuerdo: la idea propuesta parecía la más viable y es la que hemos seguido desde entonces".



El cambio de las reglas a menudo favorece la introducción de nuevas ideas...

"Cada vez que se produce un gran cambio en la normativa, siempre surgen enormes oportunidades. Depende de quién sabe identificar cuál será finalmente la solución más acertada, solo el tiempo nos lo dirá. Lo vimos en 2022, cuando entró en vigor la última gran modificación de la normativa".

"A principios de 2022 hubo muchas interpretaciones y soluciones diferentes. Al final, una resultó ser la correcta o la más adecuada y, a principios de 2024, todos empezaron a coincidir en ella".



¿Tendrá el coche verde un aspecto muy diferente en Melbourne en comparación con el coche que rodará en las pruebas de Bahrein , y es fácil pensar que el coche de Abu Dabi.

El objetivo de las nuevas normas es intentar mantener los monoplazas más juntos: ¿será posible seguir el rebufo?

"Se ha hablado mucho de la facilidad para adelantar y ese era precisamente el objetivo también de la modificación del reglamento de 2022. Si escuchas a los pilotos , te dirán que al principio la elección había ayudado un poco. Al final de la temporada pasada, , en cambio, no creían que la situación fuera mejor que en 2021. Podríamos ver algo similar incluso ahora".



El equipo Aston Martin ha crecido rápidamente. El AMR26 es el primer coche diseñado y construido íntegramente en el Campus recientemente completado. Desde el punto de vista de la ingeniería, ¿qué oportunidades abre la nueva fábrica?

"En primer lugar, es una estructura agradable en la que trabajar. Hay un ambiente agradable. Es un entorno agradable porque, seamos sinceros, muchos de nosotros hemos pasado y trabajado 12 horas al día, si no más, en los últimos meses. Por lo tanto, tener un entorno en el que se trabaja bien es muy importante. Y la distribución del edificio favorece la colaboración entre todos porque todo está muy centralizado".

"Y las instalaciones son inigualables. La visión de Lawrence y su inversión en este edificio nos han proporcionado, sin duda, la mejor estructura de la Fórmula 1. Y esto será una ventaja extraordinaria. Pero es claramente solo una parte de la ecuación. La otra parte igualmente importante es la segunda parte del discurso: el personal que puebla la fábrica y la forma en que trabaja en conjunto. Este es el aspecto en el que estamos haciendo enormes progresos".