Alonso, cauto: "Honda está un poco rezagada en cuanto a la unidad de potencia"

Para Aston Martin, 2026 representa el comienzo de una nueva y ambiciosa aventura e . Será el año del debut de la asociación exclusiva con Honda para el suministro de la unidad de potencia y el de Adrian Newey al frente del equipo técnico. Sin embargo, el proyecto ha comenzado con retraso: los cuatro meses perdidos a principios de 2025, debido a problemas de calibración del túnel de viento, han ralentizado el desarrollo.

Pero hay otra incógnita, precisamente la unidad de potencia de la marca japonesa, que ha vuelto oficialmente a la F1 tras despedirse de la categoría a finales de 2020. El paso a motores híbridos aún más orientados hacia la parte eléctrica ha empujado a Honda a volver en busca de nuevos éxitos, y la colaboración con Aston Martin ha parecido casi natural, dadas las ambiciones del equipo de Silverstone.

Pero, ¿a qué puede aspirar la escudería británica? Al margen de la presentación de la decoración del AMR26 en Arabia Saudí, Fernando Alonso no quiso desvelar demasiado, pero dio algunas pistas sobre lo que le espera al equipo, hablando de los tests de Barcelona y de las expectativas de cara al campeonato.

Fernando Alonso & Adrian Newey, Aston Martin Foto de: Aston Martin

En las pruebas españolas, Aston Martin llegó con unos días de retraso con respecto al calendario previsto debido a los problemas surgidos durante el montaje, y algunos componentes incluso llegaron a Barcelona en avión el miércoles por la noche. Una serie de contratiempos que obligó al equipo de Silverstone a establecer un programa diferente al de sus rivales, centrándose durante mucho tiempo en pasadas a velocidad constante en las rectas.

Un trabajo útil para recopilar datos aerodinámicos que enviar a la fábrica y compararlos con los modelos del simulador, pero también una forma de no forzar demasiado los sistemas, teniendo en cuenta que el AMR26 ni siquiera había completado la puesta a punto antes de llegar a Barcelona, a diferencia de lo que hicieron otros equipos.

"Hemos rodado muy poco en Barcelona y no hemos tenido tiempo de hacer el shakedown antes de ir allí, así que para nosotros eran realmente los primeros kilómetros con el coche y ni siquiera estábamos llevándolo al límite. Teníamos que rodar a velocidad constante en las rectas. Hay varios factores que nos dificultan hacer una estimación y no le hemos prestado demasiada atención", explicó Alonso.

Evidentemente, como ocurre cuando se aborda un proyecto completamente nuevo, y más aún con un fabricante con el que no se tenía experiencia directa, surgen áreas que perfeccionar y márgenes aún por explorar. El trabajo de comprensión del coche continuará en Baréin, donde Aston Martin tendrá que empezar a rodar con mayor continuidad para recuperar el tiempo perdido en Barcelona.

"Hemos encontrado cosas que mejorar de Barcelona a Baréin. Algunas cosas tienen que ver simplemente con la comodidad en la cabina, la posición del asiento. Otras, en cambio, requieren una investigación más profunda, como mejorar la refrigeración o reducir las vibraciones. Todas ellas son cuestiones absolutamente normales para el primer día de pruebas. En Baréin tendremos una visión más clara".

Sin embargo, el coche sigue siendo un paquete único, y el rendimiento del motor, sobre todo en las primeras carreras, tendrá un peso decisivo a la hora de definir el orden competitivo. Alonso no entró en detalles, pero dio a entender que la información de la que dispone coincide con lo que se desprende de las recientes declaraciones de Honda, que ha admitido cierto retraso en el desarrollo de la parte térmica de la nueva unidad de potencia.

"Obviamente, no tenemos mucha información. Como dije en Barcelona, incluso con las limitaciones que teníamos en las rectas al tener que conducir a velocidad constante y todo lo demás, al ser para nosotros una prueba, no teníamos una idea clara de las diferencias de potencia y cosas por el estilo. Sé lo mismo que ustedes, los mensajes en los que [en Honda] decían que estaban un poco atrasados", dijo el español.

Por otro lado, sin embargo, existe la conciencia de que esta temporada será una "larga" partida. Como suele ocurrir al inicio de una nueva normativa técnica, a menos que surja un equipo claramente superior, los valores pueden oscilar de una carrera a otra: cada pista puede, de hecho, realzar o penalizar características específicas del coche, rediseñando la jerarquía.

Sin embargo, Alonso está convencido de que, incluso si Honda empezara con un ligero retraso con respecto a sus rivales, habría posibilidades de recuperar terreno gracias a la ADUO. No obstante, sigue siendo un hecho que intervenir en la unidad de potencia requiere mucho tiempo, y no hay ninguna garantía de que se puedan introducir soluciones antes de que termine la temporada.

En cuanto a la aerodinámica, en cambio, la evolución promete ser mucho más rápida: el margen de desarrollo es amplio y los equipos podrán crecer observando e interpretando también las decisiones técnicas de sus competidores. "Pero es una carrera larga y estoy seguro de que, aunque partamos un poco por detrás, habrá tiempo de sobra para recuperar. La segunda parte de la temporada será mucho más importante que la primera, desde mi punto de vista".

"Lo único realmente especial este año es que el ritmo de desarrollo será muy, muy alto para todos, debido a las nuevas regulaciones y también a la complejidad de las unidades de potencia. Por eso no estoy demasiado preocupado por Baréin o por las primeras carreras: creo que el campeonato, y por lo tanto el hecho de tener una temporada buena o menos buena, se jugará un poco más en la segunda mitad que en la primera".

"Para nosotros es importante terminar en Baréin con un buen conocimiento del coche y, a partir de ahí, pensar más en la carrera siete, o en la diez, o en la doce, o en la que sea, y tener un plan de desarrollo claro".