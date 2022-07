Vettel: El alerón trasero no es la causa de nuestro buen viernes

El equipo con sede en Silverstone presentó un interesante diseño de alerón trasero el viernes en Budapest, después de haber encontrado aparentemente una laguna en la redacción del reglamento y haber recibido el visto bueno de la FIA para llevar a cabo su novedosa interpretación.

Vettel, sin embargo, sugirió que el alerón no representaba un "gran paso en el rendimiento" y añadió que el equipo había sido más agresivo de lo habitual con su plan de carrera del viernes.

En otras palabras, con la previsión de que el sábado se viera afectado por la lluvia, el coche corrió con menos combustible de lo normal, lo que quizá favoreció la posición del alemán en el orden.

No obstante, su aparente velocidad habrá llamado la atención de los equipos rivales, que se vieron sorprendidos por el diseño del alerón.

A modo de comparación, Vettel fue 12°, 13° y 13° en las tres últimas sesiones de FP2, aunque fue cuarto en la misma sesión en Montreal.

"En general fue un buen día para nosotros", dijo. "No hemos tenido ningún problema, hemos podido tener una buena sensación del coche. Todavía está un poco desconectado aquí y allá, y hay algunas cosas por hacer".

"Obviamente, esta es una pista en la que intentas tener y poner toda la carga aerodinámica en el coche que puedas. Tenemos un nuevo alerón trasero, no es un secreto. No es un avance enorme en el rendimiento. Creo que está haciendo lo que se supone que debe hacer, por lo que no se ve un gran, gran salto para nosotros".

"Creo que probablemente fuimos un poco más agresivos que otros viernes. Así que sí, en general, es bueno ver que el equipo está tratando de pensar en cosas y soluciones, pero siempre deseas que tengan más impacto".

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Aston Martin tuvo problemas en las recientes sesiones de clasificación en mojado en Montreal y Silverstone, y Vettel admitió que el equipo tendrá que hacer un mejor trabajo en Hungaroring el sábado, cuando se pronostica mal tiempo.

"Veremos cómo de mojado va a estar", dijo. "Obviamente, sería una pena que estuviera tan mojado que no pudiéramos correr, ¡y la gente en la tribuna estará teniendo un día no tan agradable! Así que crucemos los dedos".

"Pero sí, si está mojado, creo que tenemos que mejorar en comparación con las dos últimas veces que hemos tenido sesiones de clasificación en mojado".

"Así que hay que hacer un poco de tarea y preparación, pero por ahora, creo que ha sido un buen comienzo del fin de semana".

Preguntado por lo que el equipo podría hacer de la noche a la mañana, el alemán dijo: "La configuración clásica de la lluvia ya no existe, esas han desaparecido desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. ¡Probablemente fui testigo de su final cuando me incorporé (a la F1) hace mucho tiempo!".

"Obviamente, intentaremos hacer el coche más rápido. Creo que podemos, sabiendo que el domingo estará seco, probablemente sea el ejercicio principal, pero también preparándonos para mañana todo lo que podamos, sabiendo que va a llover."

Vettel también esbozó su objetivo para su primera carrera desde el anuncio de su retiro para finales de año.

"Los puntos. Quedé cerca la semana pasada, y creo que ese es el objetivo a partir de ahora, sumar puntos en cada carrera."

