Norris explica el segundo lugar de McLaren F1 el viernes en Hungría

El piloto de McLaren hizo sombra a Charles Leclerc, de Ferrari, al quedar a solamente 0s217 en la FP2 en el Hungaroring, después de haber terminado la FP1 dentro de los cinco primeros en cuarto lugar.

Esto sigue a una semana de un fin de semana del GP de Francia en el que Norris se quedó a 1.1s de la pole en el quinto lugar y terminó la carrera a 52 segundos de distancia en séptimo lugar.

Pero a pesar del buen comienzo de su fin de semana en Hungría, Norris dice que esto se puede atribuir en gran medida a que McLaren hace funcionar sus motores en una configuración ligeramente más alta que el resto los viernes.

Cuando se le preguntó si podría luchar por la pole el sábado, Norris dijo a Sky F1: "No. Quiero decir, las cosas se sienten bien, el coche está en un buen lugar".

"Parece que se adapta a las características de la pista un poco más, pero siempre somos un poco más rápidos en la FP2 de lo que terminamos siendo normalmente".

"Subimos (el motor) un poco más que los demás para conseguir nuestra primera lectura de la clasificación, que es lo que hemos conseguido hoy".

"Pero sabemos que todos los demás, especialmente Ferrari, Red Bull y Mercedes, normalmente suben mucho el ritmo mañana".

"Creo que nos sentimos bien, creo que podemos decir que el coche está en una posición razonable".

"Probablemente estamos un poco por delante de donde estábamos en Paul Ricard. Pero no espero estar luchando por la pole ni nada por el estilo, sólo aspirar a una posición mejor que la que tuvimos (en Francia)".

Su compañero de equipo, Daniel Ricciardo, que se quedó a sólo 0s427 de la punta en la quinta posición el viernes, se hizo eco de los comentarios de Norris y no cree que McLaren haya dado "un paso tan grande" respecto a donde estaba hace una semana en Francia.

"No sé los demás, pero creo que también fuimos competitivos esta mañana", dijo Ricciardo.

"Ser competitivos en las dos sesiones, espero que diga algo, espero que diga que somos competitivos".

"No creo que seamos competitivos para luchar por la pole, lo siento por los aficionados. No estoy siendo pesimista, sólo realista".

"Pero creo que si hay algo, probablemente (los rivales) encontrarán un poco más el sábado a la hora de la verdad".

"Creo que ha sido un buen día, sin duda hemos arrancado bien. Vamos a ver lo que pasa esta noche con el coche. No tengo ninguna razón para decir que no podemos luchar por la parte delantera mañana, pero sólo ha pasado una semana desde Le Castellet, no puedes cambiar tanto".

"Quizá la pista se adapte más a nosotros, pero estoy seguro de que hemos dado un paso, aunque probablemente no tan grande".

