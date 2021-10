Vettel valora la llegada de Whitmarsh a Aston Martin

Whitmarsh se ha convertido en la más reciente contratación de alto nivel de Aston Martin Racing en el marco de su expansión bajo el nuevo propietario Lawrence Stroll, incorporándose como CEO del Grupo el mes pasado.

Esto marca el regreso de Whitmarsh a un papel en la F1 después de su etapa al frente de McLaren de 2009 a 2014. Supervisará la nueva división de Tecnologías de Rendimiento de Aston Martin, como parte del equipo directivo del fabricante británico.

Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo de F1, dijo que aunque no conoce bien a Whitmarsh, confía en que sea otra fuerte incorporación en el impulso de Aston Martin para convertirse en un equipo que compita por el título en el futuro.

"Nunca he trabajado con él y no lo conozco lo suficientemente bien como para juzgarlo. Así que creo que tenemos que tener la mente abierta", dijo Vettel.

"Obviamente, esperábamos reforzar el equipo, si no, no tiene sentido fichar a gente nueva o añadir gente al equipo".

"Creo que parece una contratación fuerte, y espero que nos ayude a conseguir lo que queremos lograr en el futuro".

El compañero de equipo de Vettel, Lance Stroll, calificó de "muy emocionante" la llegada de Whitmarsh, que se suma al reciente crecimiento que supuso que Aston Martin pusiera la primera piedra de una nueva fábrica que estará terminada, como muy tarde, a principios de 2023.

"Martin estuvo involucrado con McLaren durante mucho tiempo, cuando tuvieron mucho éxito, y creo que es realmente emocionante tenerlo a bordo para ayudar a crecer a este equipo", dijo Stroll.

Lance Stroll, Aston Martin, on the grid with his engineers

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images