Vettel desmiente tensión en aumento con Ferrari

Vettel dejará Ferrari al final de la temporada después de que el equipo optara por no renovar su contrato más allá de 2020, con Carlos Sainz ocupando su lugar en Maranello.

Su última temporada con Ferrari comenzó con recurrentes problemas en la pista debido a la falta de rendimiento de la SF1000, que Vettel ha dicho abiertamente que a veces no se siente seguro al conducir.

El cuatro veces campeón del mundo no logró clasificarse o terminar más arriba del décimo lugar tanto en el Gran Premio de Gran Bretaña como en el Gran Premio del 70° Aniversario, ambos disputados en Silverstone.

Durante la carrera del pasado domingo, Vettel cuestionó por la radiocomunicación la estrategia de Ferrari, diciendo que el equipo lo había "estropeado" antes de decir que las decisiones "no tenían sentido".

Pero este jueves en España aseguró que no hay tensión con el equipo debido a sus inconvenientes en Silverstone o por su salida a finales de año.

"No, no estoy de acuerdo con eso", respondió Vettel cuando se le preguntó si las tensiones habían aumentado.

"Creo que estamos tratando de hacer todo lo que podemos, y nunca es relajado si las cosas no salen a tu manera o salen mal. Naturalmente, si juzgas las emociones justo después de la carrera o durante la carrera, no creo que sea un reflejo justo de lo que está pasando, por lo que tiendo a estar en desacuerdo".

"No tuve una gran carrera e intentamos recuperar, y podríamos haber optado por una estrategia diferente, pero no lo hicimos, así que lo hablamos, lo solucionamos y seguimos adelante. No hay mucha diferencia en términos de clima en comparación con la semana anterior, o la semana anterior a esa".

Vettel se encuentra actualmente en la 13° posición del campeonato de pilotos de F1 con sólo 10 puntos a su nombre, lo que es menos de un cuarto del total de su compañero de equipo, Charles Leclerc.

Pero Vettel no cree que Ferrari considerara separarse de él antes del final de la temporada 2020, creyendo que tendrá la oportunidad de mejorar sus resultados.

"No lo creo... Ni siquiera lo hemos considerado o hablado sobre ello", dijo Vettel cuando se le preguntó sobre una posible salida temprana de Ferrari. "Supongo que no es sólo una pregunta para mí. Pero sé de lo que soy capaz, sé el trabajo que puedo hacer".

"Por el momento, no ha sido la mejor seguidilla, pero sí, estoy seguro [si] las cosas se calman, y tengo una oportunidad decente, entonces la usaré".

