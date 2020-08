Hamilton: prohibir los modos de motor "no dará el resultado"

Los equipos de F1 han sido informados de que la FIA emitirá una nueva directiva técnica antes del Gran Premio de Bélgica de este mes, lo que significará que los autos tendrán que funcionar con el mismo modo de motor en las clasificaciones y en las carreras.

Esto se ha interpretado como una medida para reducir el impacto de las importantes ganancias que los equipos impulsados por Mercedes son capaces de hacer en la clasificación.

Cuando se le preguntó en la conferencia de prensa previa al GP de España de este fin de semana -la última cita antes del evento en Spa- si Mercedes tenía más que perder en comparación con otros proveedores de motores con esta decisión, Hamilton respondió: "No".

"Y hay que volver al hecho de que al final del día, los chicos de nuestro equipo han hecho un gran trabajo con el motor".

"Obviamente es para frenarnos, pero no creo que vaya a conseguir el resultado que ellos quieren, así que está totalmente bien si lo hacen".

Hamilton también dijo "no es una sorpresa para nosotros, siempre están tratando de frenarnos. Pero en realidad no cambia mucho para nosotros, así que no es un problema".

Hablando junto a Hamilton, Valtteri Bottas dijo que a Mercedes no le preocupaba la maniobra, pero expresó su opinión sobre cómo podría llevar a una reducción de los adelantamientos en las carreras.

"Es imposible saber con otros fabricantes de motores cuánto pueden ganar realmente cuando ponen todo en la clasificación y si estamos ganando más o no", explicó Bottas.

"No nos asusta, si llega esa regulación es igual para todos. Pero cuando escuché por primera vez sobre esta posibilidad, en realidad esta mañana, lo primero que me vino a la mente fue el efecto que tendrá en las carreras".

"Porque cada equipo obviamente tiene diferentes modos en términos de cuánto quieren arriesgar en términos de usar el motor y a veces cuando pueden [cambian el modo de rendimiento].

"También es lo mismo para nosotros, podemos cuidar el motor si tenemos margen, y también en términos de cosas estratégicas en la carrera, para los pilotos muchas veces estamos usando diferentes modos ya sea que estemos defendiendo, atacando".

"Así que, por mi parte, siento que si fuera el mismo modo de motor para todos a lo largo de la carrera, creo que podría haber menos adelantamientos porque todos están corriendo los mismos modos en lugar de jugar con ellos e intentar maximizar cada situación utilizando a veces más potencia, a veces menos".

"Pero al final habría menos cosas que hacer mientras se conduce. Obviamente no depende de nosotros, pero lo tomaremos si llega".

