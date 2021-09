Horner: Verstappen no tiene "nada que perder" contra Hamilton

Verstappen, piloto de Red Bull, se encuentra actualmente luchando por primera vez por el campeonato del mundo de F1, donde le lleva cinco puntos al frente del certamen a Lewis Hamilton, el campeón reinante, con ocho carreras restantes este año.

Verstappen y Hamilton han chocado dos veces esta temporada mientras batallaban en la pista. Tras un incidente a alta velocidad en Silverstone en julio, ambos pilotos debieron abandonar en Monza hace dos semanas tras un choque en la primera chicana.

Los comisarios de la FIA consideraron que Verstappen fue el principal culpable de la colisión en el GP de Italia, y le impusieron una sanción de tres puestos en la parrilla de salida del Gran Premio de Rusia de este fin de semana, donde finalmente iniciará desde el fondo ya que el equipo decidió un cambio de motor.

Hamilton dijo el jueves en Rusia que creía que la presión de la lucha por el título podría estar aumentando en Verstappen, reflexionando sobre sus propia experiencia durante su primer intento de campeonato en 2007.

Verstappen rechazó esta afirmación y dijo que demostraba que Hamilton "no me conoce".

Horner, jefe de Red Bull, estuvo de acuerdo con Verstappen, diciendo que no había visto ningún cambio en el neerlandés bajo la presión de la batalla por el título de F1.

"No veo ningún cambio en él en absoluto", dijo Horner. "Es un chico joven, va a por todas, no tiene nada que perder. No está sentado ahí con un montón de campeonatos del mundo defendiendo el título, es el retador".

"Esa es la forma en que está atacando este campeonato, y cuando ves la presión a la que estaba sometido con el público local en Zandvoort, no hay mayor presión que esa. Creo que la forma en que manejó eso en particular fue realmente impresionante".

"Está disfrutando y saboreando esta batalla. Hacía mucho, mucho tiempo que no estábamos en una posición como esta. Eso es emocionante para él, y es emocionante y motivador para todo el equipo".

Verstappen y Hamilton han ido rueda a rueda en varias ocasiones este año, incluso en la primera vuelta en Monza cuando Hamilton se echó atrás en un intendo de adelantamiento en la chicana Roggia, evitando un incidente.

Preguntado por si creía que Verstappen debía ser más cauteloso en las maniobras, Horner dijo que todos los incidentes eran revisados "muy cuidadosamente" por el equipo y que Verstappen era "extremadamente autocrítico".

"Es un piloto duro, es parte de su característica, es parte de por qué tiene los seguidores que tiene", dijo Horner.

"Sabes que cuando está en el coche, va a dar el 110%. Y creo que eso también repercute en el piloto con el que compite, porque saben que va a ir por todas".

"Pero, por supuesto, tiene que haber una medida. Creo que en los momentos adecuados, ha mostrado esa medida. Creo que incluso en diferentes carreras que hemos visto este año.

"Es parte del carácter que tiene que es un piloto de ataque. Es parte de su carácter. Y no creo que eso vaya a cambiar".

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, calificó el movimiento de Verstappen sobre Hamilton en Monza como una "falta táctica", pero dijo el viernes en Rusia que los "momentos duros" eran inevitables en la lucha por el título.

Cuando se le preguntó si creía que habría más colisiones en el futuro, Wolff dijo: "Creo que ellos saben más o menos lo que hacen".

"Si ambos quisieran evitar las colisiones, tendríamos menos choques. Si no evitan las colisiones, porque creen que es correcto no levantar o no dar espacio, entonces tendremos más. No estamos sentados en los coches".