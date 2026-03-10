El 24% de participación que Otro Capital posee en el equipo de Fórmula 1 de Alpine sigue siendo muy codiciado en el paddock. Ya había trascendido que el ex jefe de Red Bull, Christian Horner, estaba interesado, algo que el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, tampoco trató de ocultar. Durante la presentación del equipo en enero, confirmó públicamente el interés de Horner.

Sin embargo, alrededor de la apertura de la temporada en Melbourne ha surgido otro postor. Según informó primero The Telegraph, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, parece haberse sumado a la carrera. Briatore ya había enfatizado anteriormente que había varias partes interesadas además del consorcio vinculado a Horner, pero no mencionó nombres, y por lo tanto tampoco se refirió explícitamente a Mercedes.

Contactado por Motorsport.com, Alpine tampoco quiso comentar sobre nombres específicos, pero volvió a confirmar que hay varias partes interesadas y que el proceso sigue en curso.

"El equipo es abordado y contactado regularmente por múltiples partes y potenciales inversores", dijo un portavoz del equipo.

"No comentamos sobre nombres o individuos específicos en cuestión. Cualquier discusión no es un asunto del equipo, sino entre los actuales accionistas y las partes que expresan interés. El enfoque principal del equipo es la tarea inmediata que tiene por delante, que es el inicio de la temporada de carreras y lograr una recuperación sostenida del rendimiento en pista".

Mercedes no ha negado el interés de Wolff en las acciones de Alpine y, en cambio, confirmó que siempre mantiene los ojos abiertos ante oportunidades estratégicas: "Mercedes es un socio estratégico clave de Alpine y estamos siendo informados de los últimos desarrollos".

Christian Horner, Red Bull Racing Photo by: Gabriel Bouys / AFP / Getty Images

Por qué la participación en Alpine es tan atractiva para ambos

Aunque la historia se ha vinculado rápidamente en la percepción pública a otro capítulo de la rivalidad entre Horner y Wolff, en realidad va más allá de eso y se trata principalmente de intereses estratégicos.

Para Horner, la participación de Otro Capital podría ofrecer una vía adecuada para regresar a la F1. El británico ya ha ganado todo como jefe de equipo y CEO de Red Bull Racing y ha insinuado varias veces que solo consideraría regresar a la cima del automovilismo en un "rol más senior", con la adquisición de acciones como parte de esa ambición.

Desde la perspectiva de Mercedes, el interés también va mucho más allá de simplemente Horner contra Wolff. Para empezar, Alpine es este año un equipo cliente de Mercedes High Performance Powertrains, con un acuerdo que se extiende hasta finales de 2030, lo que hace que la relación sea más estrecha que antes. Tras desmantelar su propio proyecto de unidad de potencia de F1 en Viry, el equipo francés ahora utiliza tanto unidades de potencia como cajas de cambios de Mercedes.

Lo que ocurra con las acciones de ese equipo cliente es, por lo tanto, un desarrollo interesante para Mercedes, ya que se refiere directamente a con quién estará trabajando. Decisiones estratégicas como estas van más allá de las instalaciones de F1 en Brackley y Brixworth, y se relacionan con la dirección estratégica más amplia del grupo Mercedes en su conjunto.

Además del atractivo comercial de la F1 y, por lo tanto, de cualquier paquete de acciones disponible —con el efecto de las nuevas regulaciones todavía como un gran interrogante— también hay un elemento deportivo en la historia.

El año pasado, el CEO de McLaren, Zak Brown, expresó preocupaciones sobre ciertas estructuras de propiedad en la F1. Aunque sus comentarios se referían específicamente a Red Bull y su propiedad del equipo hermano Racing Bulls, adquirir acciones en Alpine también implicaría una forma de propiedad parcial. Eso podría reforzar aún más la sinergia entre ambas partes, razón por la cual otros equipos de F1 también están siguiendo de cerca los acontecimientos.

Una diferencia crucial, sin embargo, es que el Grupo Renault —independientemente de quién termine adquiriendo las acciones de Otro Capital— seguiría conservando una cómoda participación de control en el equipo de F1 con el 76% de las acciones.