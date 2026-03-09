Alpine logró reencauzar su debut en la temporada 2026 con una buena carrera de Pierre Gasly que lo llevó a terminar en los puntos, después de que la jornada de Franco Colapinto se viera seriamente afectada por una penalización tras un error del equipo previo a la salida.

Sin tiempo para saborear el punto obtenido —algo que parecía lejano tras la sesión de clasificación— la escudería de Enstone cambió rápidamente el foco a lo que será un desafío mayúsculo: el primer fin de semana sprint del año con los nuevos chasis y unidades de potencia.

Si bien poner a punto y entender los nuevos procedimientos fue un problema en el circuito Albert Park de Melbourne —en buena parte por los propios desafíos que trae consigo ese trazado al ser considerado "pobre" para la recuperación de energía—, Alpine —y todos sus rivales, para el caso— deberá resolver esa inquietud y muchas otras en tan solo una hora de entrenamientos libres.

"Será increíblemente difícil. Eso me va a mantener despierto esta noche", admitió Steve Nielsen el domingo en Melbourne en su encuentro con los medios tras la carrera, entre los que estuvo Motorsport.com.

"Durante todo este fin de semana nos estuvimos recordando constantemente que en China solo tendremos una sesión de 60 minutos para ponernos al día con todo esto".

Franco Colapinto, Alpine, durante la carrera del GP de Australia. Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

"Pero es lo mismo para todos. Todos estamos más o menos luchando con los mismos problemas, lidiando con las mismas cuestiones. Así que simplemente tenemos que cometer la menor cantidad de errores posible".

El director deportivo de Alpine explicó la forma de trabajo y cuáles serán las prioridades a la hora de poner a punto los coches de Colapinto y Gasly en la única práctica libre en China.

"No vas a hacer todo bien y tienes que priorizar cosas en una sesión de una hora. Dejar algunas cosas de lado y concentrarte más en otras. Así que sí, simplemente no podremos hacer en una hora todo el trabajo que pudimos hacer aquí en tres sesiones".

"Despliegue y recuperación de energía, neumáticos, obviamente también la unidad de potencia. Esas son las cosas que hacen que estos coches sean rápidos, en lo que a mí respecta", respondió cuando se le consultó cuáles son las prioridades.

Nielsen agregó que el trabajo aerodinámico solo quedará reducido a cambios puntuales en los elementos ya instalados en el coche ante la falta de tiempo para realizar comparaciones entre, por ejemplo, dos tipos de alerones delanteros.

"Puedes hacer algunos ajustes (aerodinámicos), pero empiezas con las piezas. En una sesión de una hora eso es lo que tienes. No vas a cambiar el alerón delantero o trasero ni algo así, puedes cambiar pequeños ajustes y cosas por el estilo".

"Hay más preguntas como esas cuando tienes tres sesiones de entrenamientos. Pero si te equivocas con los neumáticos, es una diferencia de rendimiento enorme. Y lo mismo si lo haces bien".

"Y no acertamos del todo el sábado cuando se trató de los neumáticos. Así que creo que eso afectó nuestra clasificación", concluyó.

Gasly se mostró en una sintonía similar a la de Nielsen respecto al Gran Premio de China: "No va a ser suficiente. Quien llegue en la mejor situación tendrá una ventaja enorme. Ya era el caso en las carreras sprint normales. El tiempo que nos llevó llegar a algo que no fuera subóptimo en la clasificación con tres sesiones de entrenamientos, creo que va a ser un desafío muy duro, pero va a ser lo mismo para todos".