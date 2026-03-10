Ir al contenido principal

Fórmula 1 GP de China

Los horarios para el GP de China de F1 2026 y dónde ver

La Fórmula 1 se dirige a China para su segunda fecha del calendario, la primera carrera sprint de la temporada.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Edited:
Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Luego de la dominante victoria de George Russell y Mercedes en Australia es momento de dar paso a la primera carrera sprint de la Fórmula 1 2026 en el trazado de China, donde de nueva cuenta las flechas de plata lucen como favoritas tras lo exhibido en la primera competencia. 

Para Franco Colapinto también será la primera ocasión en que compita en un Fórmula 1 en el trazado de Shanghái, mientras que en el caso de Sergio Pérez es un retorno a una pista donde en su última aparición logró un podio. 

¿Cómo ver el GP de China de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio. 

  • México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. 
  • Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.
  • Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN. 

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.  

Horarios del GP de China de la F1 2026: práctica, carrera sprint, clasificación y carrera

Práctica (FP)

  • México: Jueves 12 de marzo de 2026 - 21:30h

  • Costa Rica/Belice/El Salvador: Jueves 12 de marzo de 2026 - 21:30h

  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador:Jueves 12 de marzo de 2026 - 22:30h
  • Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Jueves 12 de marzo de 2026 - 23:30h

  • Argentina: viernes 13 de marzo de 2026 - 00:30h

  • Uruguay/Paraguay/Chile: viernes 13 de marzo de 2026 - 00:30h

Clasificación sprint (SQ)

  • México: Viernes 13 de marzo de 2026 - 01:30h

  • Costa Rica/Belice/El Salvador: Viernes 13 de marzo de 2026 - 01:30h

  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Viernes 13 de marzo de 2026 - 02:30h
  • Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Viernes 13 de marzo de 2026 - 03:30h
  • Argentina: Viernes 13 de marzo de 2026 - 04:30h
  • Uruguay/Paraguay/Chile: Viernes 13 de marzo de 2026 - 04:30h

Carrera Sprint (SP)

  • México: Viernes 13 de marzo de 2026- 21:00h

  • Costa Rica/Belice/El Salvador: Viernes 13 de marzo de 2026- 21:00h

  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Viernes 13 de marzo de 2026- 22:00h
  • Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Viernes 13 de marzo de 2026- 23:00h

  • Argentina: Sábado 14 de marzo de 2026- 00:00h

  • Uruguay/Paraguay/Chile: Sábado 14 de marzo de 2026- 00:00h

Clasificación GP de China F1 2026

  • México: Sábado 14 de marzo de 2026- 01:00h

  • Costa Rica/Belice/El Salvador:Sábado 14 de marzo de 2026- 01:00h

  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Sábado 14 de marzo de 2026- 02:00h
  • Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Sábado 14 de marzo de 2026- 03:00h
  • Argentina: Sábado 14 de marzo de 2026- 04:00h
  • Uruguay/Paraguay/Chile: Sábado 14 de marzo de 2026- 04:00h

Carrera GP de China de F1 2026 

  • México: Domingo 15 de marzo de 2026  - 01:00h

  • Costa Rica/Belice/El Salvador:Domingo 15 de marzo de 2026  - 01:00h

  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Domingo 15 de marzo de 2026  - 02:00h
  • Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Domingo 15 de marzo de 2026  - 03:00h
  • Argentina: Domingo 15 de marzo de 2026  - 04:00h
  • Uruguay/Paraguay/Chile: Domingo 15 de marzo de 2026  - 04:00h

Los horarios y cómo ver la carrera del GP de China de la F1 2026 en Latinoamérica

País

Televisora        

Gran Premio

México Mexico

Izzi y Sky

F1TV

Domingo 15/3 01:00

Costa Rica Costa Rica

Belice Belize

El Salvador El Salvador

Disney+ Premium

F1TV

 Domingo 15/3 01:00

Panamá Panama

Colombia Colombia

Perú Peru

Ecuador Ecuador

Disney+ Premium

F1TV

 Domingo 15/3 02:00

Venezuela Venezuela

Bolivia Bolivia

Puerto Rico Puerto Rico

República Dominicana Dominican Republic

Disney+ Premium

F1TV

 Domingo 15/3 03:00

Argentina Argentina

Disney+ Premium
Fox Sports Argentina

F1TV

 Domingo 15/3 04:00

Uruguay Uruguay

Paraguay Paraguay

Chile Chile

Disney+ Premium

F1TV

 Domingo 15/3 04:00
Más de la F1:

