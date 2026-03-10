Los horarios para el GP de China de F1 2026 y dónde ver

Luego de la dominante victoria de George Russell y Mercedes en Australia es momento de dar paso a la primera carrera sprint de la Fórmula 1 2026 en el trazado de China, donde de nueva cuenta las flechas de plata lucen como favoritas tras lo exhibido en la primera competencia.

Para Franco Colapinto también será la primera ocasión en que compita en un Fórmula 1 en el trazado de Shanghái, mientras que en el caso de Sergio Pérez es un retorno a una pista donde en su última aparición logró un podio.

¿Cómo ver el GP de China de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.

Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina. Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

Horarios del GP de China de la F1 2026: práctica, carrera sprint, clasificación y carrera

Práctica (FP)

México: Jueves 12 de marzo de 2026 - 21:30h

Jueves 12 de marzo de 2026 - 21:30h Costa Rica/Belice/El Salvador: Jueves 12 de marzo de 2026 - 21:30h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Jueves 12 de marzo de 2026 - 22:30h

Jueves 12 de marzo de 2026 - 22:30h Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana : Jueves 12 de marzo de 2026 - 23:30h

: Jueves 12 de marzo de 2026 - 23:30h Argentina: viernes 13 de marzo de 2026 - 00:30h

Uruguay/Paraguay/Chile: viernes 13 de marzo de 2026 - 00:30h

Clasificación sprint (SQ)

México: Viernes 13 de marzo de 2026 - 01:30h

Viernes 13 de marzo de 2026 - 01:30h Costa Rica/Belice/El Salvador: Viernes 13 de marzo de 2026 - 01:30h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Viernes 13 de marzo de 2026 - 02:30h

Viernes 13 de marzo de 2026 - 02:30h Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Viernes 13 de marzo de 2026 - 03:30h

Viernes 13 de marzo de 2026 - 03:30h Argentina: Viernes 13 de marzo de 2026 - 04:30h

Viernes 13 de marzo de 2026 - 04:30h Uruguay/Paraguay/Chile: Viernes 13 de marzo de 2026 - 04:30h

Carrera Sprint (SP)

México: Viernes 13 de marzo de 2026- 21:00h

Viernes 13 de marzo de 2026- 21:00h Costa Rica/Belice/El Salvador: Viernes 13 de marzo de 2026- 21:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Viernes 13 de marzo de 2026- 22:00h

Viernes 13 de marzo de 2026- 22:00h Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Viernes 13 de marzo de 2026- 23:00h

Viernes 13 de marzo de 2026- 23:00h Argentina: Sábado 14 de marzo de 2026- 00:00h

Uruguay/Paraguay/Chile: Sábado 14 de marzo de 2026- 00:00h

Clasificación GP de China F1 2026

México: Sábado 14 de marzo de 2026- 01:00h

Sábado 14 de marzo de 2026- 01:00h Costa Rica/Belice/El Salvador: Sábado 14 de marzo de 2026- 01:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Sábado 14 de marzo de 2026- 02:00h

Sábado 14 de marzo de 2026- 02:00h Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Sábado 14 de marzo de 2026- 03:00h

Sábado 14 de marzo de 2026- 03:00h Argentina: Sábado 14 de marzo de 2026- 04:00h

Sábado 14 de marzo de 2026- 04:00h Uruguay/Paraguay/Chile: Sábado 14 de marzo de 2026- 04:00h

Carrera GP de China de F1 2026

México: Domingo 15 de marzo de 2026 - 01:00h

Domingo 15 de marzo de 2026 - 01:00h Costa Rica/Belice/El Salvador: Domingo 15 de marzo de 2026 - 01:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Domingo 15 de marzo de 2026 - 02:00h

Domingo 15 de marzo de 2026 - 02:00h Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Domingo 15 de marzo de 2026 - 03:00h

Domingo 15 de marzo de 2026 - 03:00h Argentina: Domingo 15 de marzo de 2026 - 04:00h

Domingo 15 de marzo de 2026 - 04:00h Uruguay/Paraguay/Chile: Domingo 15 de marzo de 2026 - 04:00h

País Televisora Gran Premio México Izzi y Sky F1TV Domingo 15/3 01:00 Costa Rica Belice El Salvador Disney+ Premium F1TV Domingo 15/3 01:00 Panamá Colombia Perú Ecuador Disney+ Premium

F1TV Domingo 15/3 02:00 Venezuela Bolivia Puerto Rico República Dominicana Disney+ Premium

F1TV Domingo 15/3 03:00 Argentina Disney+ Premium

Fox Sports Argentina F1TV Domingo 15/3 04:00 Uruguay Paraguay Chile Disney+ Premium

F1TV Domingo 15/3 04:00