McLaren advierte que la F1 debe preocuparse por la seguridad con los coches 2026

El director del equipoMcLaren de Fórmula 1, Andrea Stella, afirma que el Gran Premio de Australia ha confirmado que la serie debe "hacer más" para aliviar las preocupaciones en materia de seguridad, especialmente en lo que respecta al procedimiento de salida.

El domingo, el piloto de Alpine Franco Colapinto evitó un enorme accidente en la línea de salida tras esquivar por poco a Liam Lawson, que había salido lentamente, después de que el complejo procedimiento de salida con estos F1 2026 ya hubiera sido tema de conversación durante muchos meses.

Para ayudar a los pilotos a acelerar sus turbocompresores en la salida, lo que se ha convertido en un requisito para lograr una buena salida según la normativa renovada de este año sobre unidades de potencia, la FIA ya había ampliado el procedimiento previo a la salida reteniendo los coches durante cinco segundos más.

Pero la caótica salida de Melbourne demostró que el procedimiento sigue siendo un peligro potencial para la seguridad, y Stella cree que la suerte de Colapinto significa que la serie debe seguir buscando formas de mejorar la situación.

"Creo que la preocupación sigue ahí. Hoy la salida ha estado a punto de acabar mal", dijo Stella. "Había una gran diferencia de velocidad en la parrilla. Podemos esperar lo mejor o podemos hacer algo más para asegurarnos de reducir esa diferencia de velocidad.

"Se trata de una cuestión muy técnica. No creo que debamos ir demasiado lejos con el "debemos hacer esto o debemos hacer aquello". Mi petición es que hagamos más. Mantengamos la atención en la salida, porque en algún momento se convertirá en un problema".

Andrea Stella, McLaren Foto: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Durante las pruebas de Baréin, Stella también expresó su preocupación por las enormes velocidades de cierre en las rectas cuando los coches se quedan sin batería y comienzan a recuperar energía a plena potencia, un fenómeno denominado "superclipping".

Esto se hizo especialmente patente en la larga recta entre las curvas 8 y 9 de Albert Park, donde se produjeron varias batallas de infarto. Stella respaldó a su piloto Lando Norris, quien afirmó que las grandes y impredecibles velocidades de cierre son un accidente en potencia.

"En mi opinión, esto fue principalmente un motivo de preocupación en la primera vuelta", explicó Stella. "Lando, en particular, señaló que es bastante complicado cuando tienes coches muy cerca de ti que pueden seguir desplegándose o no.

"Al crear esta diferencia de velocidad, la situación se vuelve bastante impredecible. E incluso desde este punto de vista, no deberíamos estar contentos porque no haya pasado nada. Siempre debemos estar a la vanguardia cuando se trata de seguridad".

Debido a la necesidad de recargar constantemente la energía eléctrica en Albert Park, la primera carrera de la F1 de 2026 ofreció emoción desde el principio, con muchos adelantamientos relacionados con la batería, incluida una batalla por el liderato entre el eventual ganador, George Russell, y Charles Leclerc.

Pero Stella considera que esas batallas fueron un "artefacto" inicial de los equipos y los pilotos que intentaban descubrir las mejores estrategias de despliegue, y cree que pronto empezarán a converger en el enfoque óptimo.

"Sin duda, fue emocionante al comienzo de la carrera cuando se produjeron los adelantamientos, en particular entre Mercedes y Ferrari", reconoció Stella. Para mí, esto todavía parece un poco artificial. Es un [tipo de] adelantamiento que tiene que ver con cómo estamos utilizando la batería.

"En realidad, cuando el ritmo se estabiliza y todos siguen el mismo patrón desde el punto de vista del calendario de despliegue, creo que los adelantamientos se vuelven difíciles, por lo que es algo que debemos seguir revisando.

"Por lo tanto, creo que los tres puntos de atención siguen siendo válidos. Y la primera carrera ha confirmado que así es".