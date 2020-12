El test de Grosjean no será con Haas

Grosjean se ha visto obligado a perderse las dos últimas carreras de la temporada 2020 por las lesiones sufridas en sus manos en su terrible accidente en el Gran Premio de Bahrein hace dos semanas.

Eso supuso un final prematuro a la etapa de Grosjean con Haas, ya que no le renovaron para 2021, y además es probable que haya sido su última aparición en F1.

Grosjean dijo que si no podía correr en Abu Dhabi, quería disfrutar de un test una vez recuperado para que el accidente no sea su último recuerdo de la F1.

Pero Grosjean no podrá completar esa prueba con el equipo Haas con el que pasó cinco temporadas, ya que la escudería estadounidense no tiene ningún coche 'viejo' disponible, y por reglamento ya no pueden hacerlo con un monoplaza actual.

"Desgraciadamente, no tenemos coches viejos, porque no tenemos unidades de potencia", dijo el director del equipo, Steiner, a Motorsport.com.

“Tenemos muchos coches viejos, pero no tienen motor, así que lamentablemente no podemos hacerlo".

“Quizás en el futuro tengamos algo, no lo sé. Pero por el momento, no puedo hacer esa promesa".

Mercedes ya ha dicho que estaría dispuesto a organizar una prueba para Grosjean en uno de sus coches si ningún otro equipo puede darle la oportunidad.

Steiner señala la posibilidad de que Grosjean se despida con Ferrari, que suministra motores a Haas, en lugar de utilizar una unidad de potencia solo para un test en un Haas.

"Es más probable que pueda hablar con Ferrari para que pilote uno de sus coches antiguos cuando hagan un evento o algo", dijo Steiner.

“Eso seguro que se puede hacer. Creo que es la solución más fácil, más sencillo eso a que nosotros preparemos un monoplaza, porque ellos tienen el departamento para clientes. Nosotros no tenemos esos recursos en este momento".

"Pero si quiere hacerlo, dejaré que se recupere por completo, y luego veremos qué quiere hacer y qué puede hacer".

"Entonces decidiremos si puede divertirse por última vez en Fórmula 1, un último día en un coche de F1".

Grosjean volvió a Suiza a principios de semana, donde continuará el tratamiento por las quemaduras en las manos que sufrió en el accidente.

Una vez recuperado, se le permitiría probar un Fórmula 1 que tenga al menos dos años, lo que significa que podría pilotar un coche con especificaciones de 2019 desde principios del próximo año.

Grosjean reveló el viernes que tenía la intención de correr en Abu Dhabi con un diseño de casco especial creado por sus tres hijos pequeños.

"Este es el casco más bonito que jamás podría imaginar", escribió Grosjean en Instagram. “Lo crearon Sacha, Simon y Camille para mi última carrera de F1 en Abu Dhabi".

"¡Intentaré llevarlo en el futuro, ya que es demasiado bonito como para dejarlo en casa sin usar!"