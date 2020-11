Sainz: recorte de tests hará "muy difícil" mi cambio a Ferrari

Sainz se estrenará con Ferrari el año que viene para reemplazar a Sebastian Vettel junto a Charles Leclerc, mientras que el alemán pondrá rumbo a Aston Martin.

Los pilotos que cambien de equipo esta temporada tendrán menos tiempo para probar sus nuevos monoplazas, porque la única prueba de pretemporada de la F1 se reducirá a sólo tres días.

Los test de pretemporada ya se habían visto reducidos de ocho a seis días en 2020, pero es que disminuirán a la mitad en 2021, ya que los coches actuales se mantendrán en líneas generales la próxima temporada, debido a que la normativa se mantiene relativamente estable.

Aún no se ha tomado una decisión final sobre el lugar de los test, aunque Motorsport.com entiende que es probable que se trasladen de Barcelona a Bahréin.

Aunque los 10 equipos de F1, que estuvieron de acuerdo con la limitación de test, deberían estar bien preparados para gestionar la limitada cantidad de pruebas, Sainz teme que los pilotos que cambien de equipo este invierno se vean obstaculizados por la falta de tiempo en pista con sus nuevos coches y escuderías.

Sainz y Vettel no son los únicos pilotos que cambiarán de aires este invierno, ya que Daniel Ricciardo sustituirá al español en McLaren, y Fernando Alonso volverá a la categoría para ocupar el puesto de Ricciardo en Renault.

"Como podéis comprender, con un día y medio para preparar una temporada, sin conocer el coche, es prácticamente imposible llegar preparado a la primera carrera", comentó el español antes del GP de Turquía.

"Eso hará mi primera mitad de temporada en Ferrari muy complicada, como para Fernando, Ricciardo y otros pilotos que cambian de equipo. No entiendo por qué son solo tres días, a un día y medio por piloto, y no estoy a favor de ello, sobre todo porque luego no hay test durante la temporada. Veremos qué pasa".

La única otra oportunidad para que Sainz pruebe su nuevo coche sería el test de jóvenes pilotos de diciembre, después del final de la temporada en Abu Dhabi, pero como su nombre indica, los actuales pilotos de F1 no son elegibles para esas sesiones.

Aun así, Sainz dice que estaría dispuesto a probar el Ferrari SF1000 si hay una oportunidad.

"No es ningún secreto que a mí me interesaría estar en ese test y probar el Ferrari, pero depende de intereses personales de otros equipos, que se tienen que poner de acuerdo, y la FIA tendría que dar el OK. Pero no es un secreto que a mí me interesaría estar en ese test, desde luego", subrayó Sainz.

Renault ha estado intentando que Alonso participe en el test de dos días de Abu Dhabi, ya que el piloto de 39 años ha estado fuera de la F1 durante dos años.

La hasta ahora infructuosa propuesta del equipo Enstone se ha encontrado con una fuerte oposición de sus rivales directos en la F1, por lo que parece muy poco probable que cualquier otro piloto tenga esa oportunidad.

