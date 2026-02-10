Los rumores sobre la inversión de Horner en Alpine aumentan

El ex director ejecutivo y jefe del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, ha mantenido conversaciones con MSP Sports Capital sobre una inversión en el equipo Alpine de Fórmula 1, según un informe de Sky News.

MSP Sports Capital vendió su participación en McLaren Racing en septiembre de 2025 y, según se informa, ahora está interesada en volver al campeonato.

Horner fue sustituido en su cargo en Red Bull en julio de 2025 por el antiguo director del equipo Racing Bulls, Laurent Mekies. Desde su salida, Horner ha sido protagonista de varios rumores que le vinculan con un regreso a la serie, el más reciente de los cuales es una inversión en Alpine.

"Bueno, mira, hasta ahora he estado en casi todos los equipos de la parrilla", dijo Hornera TODAY cuando se le preguntó por los recientes rumores. "He hablado muy poco en público desde que dejé Red Bull. Es halagador que a menudo se especule con que voy a ir a este o aquel equipo, pero eso es muy habitual en la Fórmula 1.

Solo volvería si se diera la oportunidad adecuada, trabajando con las personas adecuadas que compartan mi forma de pensar y quieran ganar. No me interesa simplemente participar".

Christian Horner, Red Bull Racing Foto de: Mark Thompson - Getty Images

Añadió: "Mira, creo que ya he cumplido mi ciclo. Si volviera, sería en un papel ligeramente diferente al que he desempeñado durante los últimos 21 años. Así que ya veremos.

El interés por este deporte es altísimo. Hay gente fantástica que quiere invertir en la Fórmula 1. Pero no tengo prisa. Si mi carrera se detiene al final de mi etapa en Red Bull, habré tenido una trayectoria increíble y, como digo, solo volvería por algo que fuera realmente emocionante y que, en última instancia, pudiera ganar".

Ahora, el informe de Sky News ha vuelto a poner los rumores en primer plano. Afirma: "Fuentes cercanas afirman que MSP formaba parte de un amplio grupo, que incluía a personas con un elevado patrimonio neto, oficinas familiares e inversores institucionales, que había mantenido conversaciones con el Sr. Horner sobre el respaldo a su próximo acuerdo en el deporte".