Pirelli: estos son los neumáticos elegidos para las dos pruebas en Bahréin

Se acabaron las puertas cerradas y los secretos. La Fórmula 1 se prepara para participar en la primera de las dos pruebas previas a la temporada 2026 en el circuito de Sakhir, con la primera jornada fijada para mañana, miércoles 11 de febrero, y la última para el 13 de febrero.

En los tres primeros días de pruebas en Baréin, todos los equipos podrán probar exclusivamente con los tres compuestos ya utilizados en el shakedown a puerta cerrada que tuvo lugar a finales de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya en Montmelò.

Esto significa que los pilotos podrán seguir evaluando los tres compuestos más duros de la gama fabricada por Pirelli para la temporada 2026. Se trata de los C1, C2 y C3. Cada equipo dispondrá de 28 juegos de neumáticos para seco y, de forma obligatoria, un juego de Cinturato Intermedie.

Para Pirelli será una prueba importante, ya que los equipos seguirán trabajando con los compuestos ya utilizados en Barcelona, pero en una pista que debería ofrecer temperaturas muy diferentes. En Cataluña fueron muy rigidas, mientras que en Sakhir deberían ser mejores para ofrecer una imagen más fiel tanto en lo que respecta al rendimiento como al comportamiento general de los compuestos.

En la segunda prueba en Baréin, prevista del 18 al 20 de febrero, los equipos tendrán a su disposición toda la gama Pirelli 2026, lo que significa también los C4 y C5, los dos más blandos. Los equipos podrán contar con un máximo de 24 juegos cada uno y no se suministrarán neumáticos para lluvia. Es importante destacar que se podrá llevar los juegos ya montados y con menos de 10 vueltas realizadas en la sesión anterior.

Los equipos han podido solicitar libremente los compuestos deseados, respetando el número máximo de juegos permitidos (24) para cada cita y la selección válida para la primera prueba.

Reconocimiento de los compuestos

En cuanto a la segunda prueba en Baréin, Pirelli ha proporcionado las indicaciones para poder reconocer las 5 compuestos para pista seca que suministrará a los equipos.

En ambas pruebas, los compuestos más duros, C1 y C2, presentarán logotipos blancos, C3 y C4 tendrán logotipos amarillos, mientras que el más blando, C5, se caracterizará por el color rojo. Además, los compuestos C1, C3 y C5 tendrán los hombros decorados con paréntesis con la bandera a cuadros, mientras que los C2 y C4 solo llevarán el logotipo de Pirelli y P Zero, sin marcas adicionales.

Por este motivo, tendremos que estar especialmente atentos en la primera prueba que comenzará mañana. Las C1 serán blancas con bandas del mismo color. Los C2, en cambio, no serán amarillos, sino que solo tendrán las inscripciones en blanco, sin bandas en los hombros. Los C3 serán los únicos amarillos y también tendrán bandas del mismo color en los hombros. Pirelli ha confirmado que este sistema solo se utilizará para las pruebas y no durante la temporada, en la que se mantendrán los colores de los neumáticos lisos: blanco para los duros, amarillo para los medios y rojo para los blandos.