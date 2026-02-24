Christian Horner niega que Verstappen influyera en su salida y apunta a Marko

Christian Horner ha hablado sobre su salida de Red Bull Racing durante la octava temporada de Drive to Survive, de Netflix.

La serie documental, que se estrenará el 27 de febrero, seguirá las historias dentro y fuera de la pista de la temporada 2025 de Fórmula 1. El cuarto episodio, titulado "A Bull With No Horns" (Un toro sin cuernos), tratará sobre la salida de Horner de Red Bull.

Después de estar con el equipo desde que se unió a la parrilla en 2005, Horner fue sustituido como director ejecutivo y jefe de equipo de Red Bull Racing en julio de 2025 por el antiguo jefe de equipo de Racing Bulls, Laurent Mekies. El británico ha tenido ahora la oportunidad de hablar sobre su salida, que cree que fue decisión de Oliver Mintzlaff y Helmut Marko.

"Siento una verdadera sensación de pérdida y dolor. Todo fue bastante repentino. No tuve la oportunidad de despedirme como es debido", dijo Horner en Drive to Survive.

"Nunca imaginé estar en esta situación. Por supuesto, tu reacción inmediata cuando te dan una noticia tan desagradable es decir: "Que les den". Me han quitado algo que no era mi elección, que era muy valioso para mí.

Siempre di lo mejor de mí. Hice todo lo posible por mi equipo, por las personas a las que representaba. Pero el rendimiento de este año no ha sido tan bueno como el anterior".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing Foto: Bryn Lennon - Fórmula 1

Cuando se le preguntó si creía que los Verstappen tenían algo que ver con la decisión, Horner añadió: "El padre [de Max Verstappen] nunca ha sido mi mayor admirador. Ha hablado abiertamente sobre mí. Pero no creo que los Verstappen fueran responsables en modo alguno.

Creo que fue una decisión tomada por Oliver Mintzlaff, con el asesoramiento de Helmut desde fuera. Creo que, en última instancia, las cosas cambiaron dentro de la empresa, dentro del grupo. El fundador falleció. Y tras la muerte de Dietrich, creo que probablemente se consideró que yo tenía demasiado control".

Ha habido rumores sobre el regreso de Horner al campeonato tras su salida, aunque aún no se ha confirmado su vuelta.