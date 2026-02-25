Ir al contenido principal

Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Christian Horner: el cambio Lawson-Tsunoda en Red Bull "no fue mi decisión"

Christian Horner afirma que la decisión de Red Bull a comienzos de 2025 de degradar a Liam Lawson tras apenas dos fines de semana de carrera y reemplazarlo por Yuki Tsunoda no fue su decisión.

Lydia Mee
Publicado:
Christian Horner, Team Principal de Red Bull Racing, con Liam Lawson, Red Bull Racing RB21

El ex CEO y director del equipo Red Bull Racing ha confirmado que no fue su elección intercambiar a Liam Lawson por Yuki Tsunoda al inicio de la temporada 2025 de Fórmula 1.

Se confirmó a finales de 2024 que Sergio Perez, que había estado con el equipo de Milton Keynes desde 2021, sería reemplazado por el neozelandés Lawson para la temporada 2025. Ocupando el equipo junto al cuatro veces campeón Max Verstappen, Lawson compitió en apenas dos fines de semana de carrera antes de ser relegado a Racing Bulls, con Tsunoda tomando su lugar antes del Gran Premio de Japón.

La decisión llegó como una sorpresa, ya que Lawson solo tuvo dos grandes premios y una carrera sprint en circuitos en los que nunca había competido para demostrar su valía en el asiento. Horner, hablando en la octava temporada de Drive to Survive que se estrenará esta semana, aseguró que la decisión no provino de él.

"No fue mi decisión. Siempre me presionaron para tomar pilotos del Programa de Jóvenes Pilotos. Helmut fue una figura clave en ello", dijo el británico.

Liam Lawson, Racing Bulls

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Clive Rose / Getty Images

Tras 20 años como CEO y director del equipo Red Bull Racing, Horner también fue reemplazado en su cargo en julio del año pasado por el ex director de equipo de Racing Bulls, Laurent Mekies. "La realidad es que para mí, durante los últimos 20 años, en los buenos días y en los malos días, ha sido un viaje épico", reflexionó.

Tras su salida, han surgido innumerables rumores que vinculan a Horner con un regreso al campeonato, aunque nada ha sido confirmado por el momento. "Nunca imaginé estar en esta posición", añadió. "Por supuesto, tu reacción inmediata cuando te entregan un sándwich de mierda como ese es decir: que se jodan. Me han quitado algo que no fue mi decisión, que era muy preciado para mí".

Más de la Fórmula 1:

