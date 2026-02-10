Ir al contenido principal

Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

Semana 1 F1 test Bahréin 2026: Quién conduce y cuándo en Sakhir

La temporada 2026 de Fórmula 1 comienza oficialmente esta semana en Bahréin con la primera de las dos pruebas de tres días.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Edited:
Valtteri Bottas, Cadillac

Los 11 equipos de Fórmula 1 participarán con un coche cada uno durante los tres primeros días de pruebas, que se celebrarán del miércoles 11 al viernes 13 de febrero. Motorsport.com estará presente para ofrecerte las últimas noticias y opiniones desde el paddock, así como los tiempos en directo.

Los coches saldrán a la pista de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00, hora local de Bahréin. A continuación se muestra cómo los equipos dividirán sus alineaciones cada día, aunque la mayoría de ellos han optado por repartir a sus pilotos entre las sesiones de la mañana y la tarde. Esta información general se irá actualizando.

Alineaciones de la semana 1 de los test en Bahréin

Equipo Miércoles Jueves Viernes
McLaren      
Mercedes Russell / Antonelli Antonelli / Russell Russell / Antonelli
Red Bull      
Ferrari      
Williams Sainz / Albon Albon / Sainz Sainz / Albon
Racing Bulls      
Aston Martin Stroll Alonso Stroll
Haas Ocon Bearman Bearman / Ocon
Audi Bortoleto / Hulkenberg Hulkenberg / Bortoleto Bortoleto / Hulkenberg
Alpine Colapinto / Gasly Gasly  Colapinto
Cadillac Bottas/Pérez Pérez/Bottas Bottas/Pérez

La segunda prueba de tres días se celebrará la semana siguiente, del 18 al 20 de febrero, antes de que el circo de la F1 se traslade a Australia para la apertura de la temporada 2026 el 8 de marzo.

Seguiremos actualizando esta información a medida que se anuncien más sesiones de pilotos antes de la prueba de Baréin. 

 
Teams shook down their 2026 machinery in Barcelona at the end of January.

Los equipos probaron sus monoplazas de 2026 en Barcelona a finales de enero.

Foto: McLaren

