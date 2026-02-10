Esta vez ha salido a la luz Nikolas Tombazis, responsable técnico de la FIA para el área de monoplazas. El griego se encuentra en un momento difícil y está buscando la manera de salir de él. En su equipo hay quienes le dieron luz verde a Mercedes para la creación de la segunda microcámara en la cabeza del motor de 6 cilindros con la sigla M17 para aumentar en caliente la relación de compresión de 16:1, prevista nominalmente por el reglamento, a 18:1.

Los técnicos de la Federación Internacional han terminado en un callejón sin salida porque en la reunión del PUAC (Power Unit Advisory Committee) celebrada la semana pasada se ha consolidado una mayoría absoluta entre los constructores (Ferrari, Honda, Audi y también Red Bull Powertrains) que quiere aislar a Mercedes y reescribir la norma del reglamento técnico y cerrar una cuestión que amenaza con dividir el paddock, llevando la F1 de la nueva era a los tribunales quizás ya al término del primer GP.

Tombazis, en un vídeo publicado en el canal de YouTube de la FIA, explica... "Estamos aquí porque el gran cambio no solo afecta a los equipos, sino también a nosotros de la FIA. Debemos asegurarnos de que los monoplazas compitan legalmente, hay cosas nuevas que debemos supervisar en términos de conformidad. Es un gran aprendizaje para todos".

A pesar de las intervenciones anteriores, la FIA admite que hay un problema de cumplimiento de las normas sobre la mesa... "Lo que hace que la F1 sea emocionante es que son los coches más rápidos y mejores del mundo: no se trata de ser un segundo más rápido o más lento, se trata de la competición. Sin reglamentos, sería muy fácil construir coches rápidos, el tiempo por vuelta no es en sí mismo el único objetivo que hay que alcanzar".

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, con Nikolas Tombazis, responsable técnico federal del área de monoplazas. Foto de: Rudy Carezzevoli / Motorsport Images

Nikolas se anduvo con rodeos, pero luego fue al grano... "Dado que hay ingenieros muy inteligentes y que siempre buscan encontrar una ventaja, algunos han ideado una forma de aumentar la relación de compresión potencialmente cuando el motor está caliente, y esa es la discusión que ahora estamos teniendo".

Mercedes amenaza con emprender acciones legales, ya que tiene en su poder los documentos de la FIA gracias a los cuales en Brixworth han diseñado y construido una solución considerada legal, mientras que los demás fabricantes de motores estarían dispuestos a presentar reclamaciones para obtener justicia a través del Colegio de Comisarios Deportivos: "Queremos que la gente compita en la pista —continuó Tombazis— y no en el colegio de comisarios o en los tribunales. Estamos decididos a hacer de este un campeonato de competición entre los mejores pilotos e ingenieros, pero no un campeonato de interpretación de las reglas. Queremos que sea un campeonato de capacidad ingeniería y conducción, no de quién es el más astuto a la hora de interpretar las reglas".

Adrian Newey, director técnico de Aston Martin F1 Foto de: Aston Martin

El ingeniero griego tiene un objetivo: "Nuestra intención es resolver estos problemas para el inicio de la temporada". Adrian Newey, en la presentación del Aston Martin AMR26, dijo sin rodeos: "Soy claramente parcial, pero creo que todos los fabricantes de motores están de acuerdo, excepto uno, así que ya veremos cómo acaba en Melbourne". El partido está abierto: de la PUAC habría surgido la propuesta de adoptar un sensor que permita medir la relación de compresión en caliente, con el motor en marcha.

No se trataría de una simple directiva técnica como le correspondería a la FIA, sino más bien de un cambio real en el reglamento técnico de la F1, admitiendo que algunas normas se han redactado mal, dejando un área gris, demasiado interpretable.

En resumen, la Federación Internacional no querría llegar a un enfrentamiento frontal: la intención sería encontrar un acuerdo que no rompa el sistema. En definitiva, la idea sería no dar a nadie la etiqueta de "astuto", pero la esperanza es encontrar un consenso que será muy difícil de alcanzar.

Las pruebas en Baréin, que comenzarán mañana, serán muy importantes porque deberían mostrar cuál es el estado real de la técnica, ya que hay cuatro equipos que disponen de la unidad de potencia Mercedes y no todos estarán dispuestos a hacer tácticas ocultando el potencial disponible, queriendo descubrir las cualidades de sus respectivos monoplazas.

Mientras se esperan las respuestas en la pista, el espinoso tema se tratará en la Comisión de F1 y quizá comprendamos cuál será la orientación que se tomará: ¿guerra o paz?