Ferrari confía: el motor de Barcelona también se utilizará en Bahréin

Ferrari utilizará en Baréin la misma unidad de potencia que se montó en el SF-26 durante las pruebas de shakedown en Barcelona, al igual que probablemente harán otros fabricantes. De hecho, la escudería quiere descubrir cuál será la duración del 067/6 y los ingenieros de motores dirigidos por Enrico Gualtieri no tienen ninguna intención de utilizar una segunda unidad para la primera de las dos sesiones oficiales programadas en Sakhir a partir del miércoles.

De hecho, si se cumplen los planes, es fácil pensar que el equipo de Maranello pueda completar la preparación invernal con un solo motor, aunque las normas de los ensayos no imponen restricciones a los equipos, como ocurrirá durante el campeonato , cuando solo se autorizarán tres unidades de potencia sin incurrir en penalizaciones en un calendario que este año vuelve a proponer 24 GP y 6 carreras Sprint.

Con la nueva genealogía de propulsores (el 50 % de la potencia proviene del 6 cilindros endotérmico y el otro 50 % del motor generador eléctrico) , la FIA ha decidido también alargar la vida útil de las unidades individuales: hasta 2025, de hecho, cada piloto podía disponer de cuatro PU, por lo que tenía que cubrir 6 de las 24 citas con un motor, mientras que en 2026, con la disponibilidad de solo tres PU, la duración debe llegar a 8 GP.

Ferrari SF-26: en Baréin se utilizará el mismo motor que en Barcelona Foto de: Ferrari

Por lo tanto, se puede comprender que la fiabilidad es un tema fundamental para quienes aspiran a obtener un resultado importante al inicio de la era de los monoplazas ágiles.

Precisamente en Sakhir se reunirá la Comisión de F1 para debatir la propuesta del PUAC (Power Unit Advisory Committee) de modificar la verificación de la relación de compresión por parte de la FIA, que ya no se realizará a temperatura ambiente, sino en caliente.

Y, si el PUAC solo reunía a los fabricantes de PU, en la Comisión de Motores de F1 también estarán representados los equipos, por lo que las relaciones de fuerza podrían cambiar y no es seguro que la propuesta surgida de la mayoría de los fabricantes de motores (Honda, Ferrari, Audi, a los que se ha sumado Red Bull Powertrains) para bloquear la micro cámara de combustión adicional de Mercedes salga adelante.

El papel de la Federación Internacional será muy importante en la fase de debate, ya que fue precisamente Vincent Pereme, el experto en propulsores, quien dio el visto bueno a la solución de la Stella. La solución del caso de los motores permitiría iniciar el mundial de 2026 evitando que haya reclamaciones ya al término de la primera carrera en Australia.

En la dirección deportiva hay ganas de descubrir cuál es el potencial real del 067/6 en los tres días de trabajo en Baréin. Y, por el momento, eso es lo que más importa...