El Gran Premio de Bahréin en Sepang supondrá un reto para Pirelli. Dado que la carrera en Sakhir no pudo celebrarse en su fecha original de abril, ni posteriormente, debido a la guerra Irán-Irak, Bahréin llegó a un acuerdo con la FIA, la Fórmula 1 y Malasia para que Sepang acogiera la carrera.

Si bien esta solución no puede considerarse de última hora, representa un desafío importante para todos los implicados, ya que la Fórmula 1 no ha corrido en Kuala Lumpur desde 2017. Esto es especialmente cierto para Pirelli.

El fabricante italiano siempre se enfrenta a consideraciones complejas a la hora de seleccionar los compuestos de neumáticos adecuados para cada circuito, con el objetivo de garantizar una versatilidad estratégica sin comprometer la durabilidad de los neumáticos.

"Si no recuerdo mal, la última carrera en Malasia fue en 2017", explicó el director de Pirelli Motorsport, Dario Marrafuschi, poco antes del anuncio oficial. “Desde 2011 [cuando Pirelli reemplazó a Bridgestone como proveedor exclusivo de neumáticos para la Fórmula 1], hemos estado presentes todos los años, por lo que contamos con una sólida base de datos”.

“2017 fue el primer año con neumáticos más anchos en comparación con el año anterior. Y en cuanto a la relación entre el tamaño del neumático y el diseño del coche, fue bastante similar a la que tenemos hoy”, subraya Marrafuschi.

Limitaciones de tiempo: No se realizó ningún análisis adicional in situ.

“Por lo tanto, basaría nuestras decisiones en los resultados de 2017 y haría una selección acorde con ese año, y no con 2016, 2015 o 2014”, explica. En 2017, Pirelli eligió los compuestos medio, blando y superblando, que corresponden a los C2, C3 y C4 actuales dentro del rango C1 a C5.

Marrafuschi aclaró que Pirelli no tendrá tiempo de enviar personal a Malasia para realizar análisis adicionales, ya que los compuestos deben prepararse lo antes posible. El calendario reducido también implica que los neumáticos deberán transportarse por vía aérea, no marítima.

Al ser preguntado sobre la inestabilidad del calendario de carreras, el italiano comentó: "Nos está dando bastantes quebraderos de cabeza. Estamos considerando todos los escenarios, pero siempre mantenemos la flexibilidad".

"Para cumplir con todos los requisitos, podríamos optar por varias series de producción y luego usar un lote de reserva para la siguiente carrera. Así que siempre trabajamos con escenarios flexibles. Esa es la clave en este entorno tan impredecible".

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Photo by: Clive Mason / Getty Images

¿Un final de temporada frío en Europa?

Marrafuschi también explicó que Pirelli necesita siete semanas de antelación para una carrera europea. Esto surge en medio de rumores sobre un posible final de temporada en Imola si se cancelan las carreras de Qatar y Abu Dabi.

Esto podría presentar desafíos adicionales, ya que las temperaturas en Emilia-Romaña en diciembre suelen oscilar entre 0 y 8 grados Celsius. Incluso el sur de Europa no es necesariamente más cálido que Las Vegas en esa época del año.

"Creo que podemos tomar como referencia las pruebas en Barcelona", dijo Marrafuschi, explicando: "Serían temperaturas similares a las de las pruebas de Barcelona. Es algo que ya hemos visto. Por supuesto, no es lo ideal, pero sin duda es seguro, no hay de qué preocuparse".

"No nos preocupa", añadió el italiano.