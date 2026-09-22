McLaren presenta un nuevo logo y una identidad renovada

McLaren evoluciona su identidad. Esto es lo que hay que retener del comunicado publicado este martes por la mañana por el grupo británico, fundado originalmente por el piloto Bruce McLaren.

Desde hace más de 60 años, la marca ha crecido hasta convertirse en un monumento del automovilismo en diversos campeonatos, empezando por la F1, pero también en una referencia en la industria automovilística más global.

La "identidad evolucionada" anunciada hoy - simbolizada por un logotipo modificado - busca crear "una imagen más clara y más coherente de McLaren, mientras la marca sigue desarrollando su comunidad, sus experiencias y su nivel de personalización".

El comunicado añade, sobre su origen: "La identidad evolucionada está diseñada para permitir una expresión más amplia de la pertenencia a la marca McLaren y de la pasión por ella, una expresión que va más allá de los productos excepcionales y los éxitos en pista para incluir una personalización más avanzada, experiencias más ricas y un sentimiento de pertenencia a una comunidad aún más fuerte."

En el corazón de esta identidad se encuentra un nuevo logotipo de McLaren, inspirado en el letrero que presidía la estación de servicio familiar de Remuera, en Auckland.

"Los equipos de McLaren Racing y McLaren Automotive empezaron por recurrir a sus archivos comunes para explorar los símbolos, las historias y los detalles de diseño que han definido a McLaren, desde los primeros años de Bruce en Nueva Zelanda hasta la marca global de hoy."

Para el detalle del logotipo renovado, McLaren añade: "En el corazón de esta identidad se encuentra un nuevo logotipo de McLaren, inspirado en el letrero que presidía la estación de servicio familiar de Remuera, en Auckland. Propiedad de los padres de Bruce, Les y Ruth McLaren, fue allí donde Bruce construyó el coche que le permitió lograr su primera victoria en carrera. Al reinterpretar esta identidad para hoy, reconecta a McLaren con sus orígenes al tiempo que dota a la marca de un lenguaje visual firme para el futuro."

"El 'Speedmark', uno de los símbolos más reconocibles de McLaren, sigue estando en el corazón de la marca. Su presencia constante refleja el valor de la continuidad y su importancia duradera para los aficionados de todo el mundo. El color 'papaya' sigue siendo también un elemento característico, ahora complementado por una paleta de colores ampliada inspirada en los momentos clave de la historia de McLaren."

"La identidad conserva también el 'Speedy Kiwi', rindiendo así homenaje a las raíces neozelandesas de Bruce McLaren y al lugar de larga trayectoria que ocupa en la historia de McLaren."