Tsunoda se sincera sobre su etapa en Red Bull y revela por qué nunca logró dominar en 2025

Parece casi insondable que el compañero de equipo de un aspirante al título acabe 17º en la clasificación de pilotos de Fórmula 1, y sin embargo eso fue lo que le ocurrió a Yuki Tsunoda junto a Max Verstappen en Red Bull en 2025.

En cierto modo, no tenía precedentes: el ejemplo moderno más cercano quizá fue Felipe Massa ocupando un discreto 16º puesto tras ocho rondas de la temporada 2012 mientras su compañero en Ferrari, Fernando Alonso, lideraba cómodamente el campeonato, pero el brasileño en cierta medida logró darle la vuelta a la situación.

Del mismo modo, el caso de Tsunoda fue único. Tras decidir prescindir de un Sergio Pérez que había tenido problemas para ser competitivo, Red Bull eligió a Liam Lawson por delante de Tsunoda para un ascenso en 2025, creyendo que la falta de experiencia del neozelandés quedaría compensada por su supuestamente mayor potencial.

Lawson no tuvo mucho tiempo para demostrar su valía. Tras dos grandes premios en los que fue eliminado en Q1 y no logró sumar puntos, fue enviado de vuelta directamente a Racing Bulls, y Tsunoda obtuvo por fin su oportunidad en el equipo principal.

Liam Lawson, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

En ese momento, el japonés se mostraba en realidad bastante optimista sobre sus posibilidades de triunfar donde tantos otros habían fracasado.

"La gente suele decir que los coches de Red Bull tienden a tener un fuerte agarre delantero. A mí personalmente me encantan los coches que giran de forma agresiva, y en el pasado adapté mi estilo de conducción a ese tipo de puesta a punto", dijo Tsunoda antes de su debut con Red Bull.

"Racing Bulls tradicionalmente tenía coches que subviraban un poco más, lo que al principio fue un reto para mí, pero me acostumbré, y finalmente se convirtió en mi norma. Ahora, la clave será adaptarme de nuevo a las características de Red Bull, pero teniendo en cuenta mi experiencia pasada, no me preocupa demasiado".

Quizá debería haberlo estado. Mientras Verstappen ganó ocho grandes premios —más que nadie, incluido el campeón de 2025 Lando Norris—, Tsunoda no logró ni un solo podio, con un discreto sexto puesto en Bakú como mejor resultado; sumó 30 puntos frente a los 385 de su compañero durante el tiempo que compartieron equipo.

En 27 sesiones de clasificación (incluidas las sprints), Tsunoda llegó a la Q3 ocho veces, quedó eliminado en Q2 en nueve ocasiones y fue eliminado ya en Q1 en 10 ocasiones. Superó a su compañero en clasificación solo una vez y fue 0,6 s más lento de promedio.

Entonces, ¿cuál era el problema del monoplaza de F1 RB21 de Red Bull? Hasta cierto punto, Tsunoda sigue sin poder explicarlo.

"Normalmente soy capaz de entender el coche, lo que estoy conduciendo, qué tipo de característica tiene", detalló Tsunoda en el podcast Beyond The Grid, "pero se siente como si incluso después de Abu Dhabi no supiera qué tipo de coche estaba conduciendo. Todavía no entiendo cuál era el problema y qué cosas hicieron que me costara tanto aprender sobre este coche y acostumbrarme a él.

"Pensé que la confianza estaba ahí, pero en alguna carrera simplemente perdí la confianza de alguna manera. Sinceramente, todavía no entiendo el coche".

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Aun así, Tsunoda tiene una visión fascinante que aportar. Admite abiertamente que se abstuvo de modificar su estilo de conducción, creyendo que eso es simplemente lo que le funciona. Sin embargo, acabó probando las puestas a punto de Verstappen, y ese experimento sencillamente fracasó.

"Una cosa sobre mí: tengo un ego lo bastante grande como para no cambiar mi estilo de conducción", admitió Tsunoda. "Sé lo que hago en términos de conducción y creo en mí mismo. Así que nunca intento cambiar mi estilo de conducción por el de otro piloto, aunque ese piloto sea competitivo y rápido.

"Obviamente, con Max es un caso diferente. Es campeón del mundo, ha demostrado muchas cosas y sigo aprendiendo mucho de su conducción.

"Mi conducción de base es la misma. Y en algún momento, probablemente el primer año de todos los años desde que empecé, pensé en cambiar mi estilo de conducción e intentar hacer algo similar a Max. Pero desde mi perspectiva, si simplemente miro los datos, realmente no vi una gran diferencia en términos de conducción.

"Lo que más hice —y lo que ahora creo que fue el mayor error del año pasado— fue intentar replicar la puesta a punto, lo que él está haciendo; aun sabiendo que a veces, si siento el coche muy sobrevirador, la [puesta a punto] de Max en teoría empeora el coche, lo hace más sensible en el cambio de dirección o hace que el coche derrape más. Tiendo a elegir esa puesta a punto, aunque ya esté sufriendo con el sobreviraje. A veces también puede ocurrir lo contrario: aunque esté sufriendo con subviraje, su coche es más subvirador. Intento replicar eso".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Tsunoda no es el primer piloto que intenta sin éxito usar la puesta a punto de Verstappen. Alex Albon también sufrió junto al neerlandés, durante año y medio, en 2019-20.

En 2023, el anglo-tailandés recordaba en el High Performance Podcast: "[Verstappen] tiene un estilo de conducción bastante único, no es tan fácil adaptarse a él. Todo el mundo tiene un estilo de conducción; diría que el mío es un poco más suave, pero me gusta un coche que tenga un buen tren delantero, así que bastante incisivo, bastante directo. A Max también, pero su nivel de incisivo y directo está a otro nivel: es increíblemente afilado.

"Para dar a la gente quizá una explicación de cómo podría sentirse eso, si subes la sensibilidad [en un videojuego] completamente al máximo y mueves ese mouse y simplemente se dispara por toda la pantalla, así es un poco como se siente. Se vuelve tan afilado que te pone un poco tenso".

Le plantearon esta metáfora a Tsunoda, pero no estaba convencido de que fuera especialmente relevante para el RB21.

Preguntado si podía identificarse con ello, el piloto japonés dijo: "Sí y no. Primero, el coche es muy diferente al que pilotaba Alex. Y nunca he conducido el coche de Alex.

Tiendo a forzar el coche para conducir como quiero

"Es sensible, pero no lo sentí tan sensible. Pero al mismo tiempo, como dije, era muy irregular. En algunas pistas yo conducía un coche más sensible que él, en otras él conducía uno más sensible. De media, probablemente él llevaba un coche un poco más sensible, más bien un coche más afilado que el mío.

"En lo que definitivamente era mejor era en que, aunque el coche fuera sensible o incluso adormecido… En una curva, siempre hay una fase o un momento en el que el coche reacciona de forma natural, o intenta en cierto modo respetar su propio comportamiento. ¿Sabes a lo que me refiero? Como que siempre en la curva, en cuanto giro o lo que sea, ese coche hace lo suyo. Eso puede ser una rotación sensible y afilada o, no sé, que el tren delantero se deslice o algo así. Él es capaz de usar eso y probablemente puede detectar ese tipo de comportamiento mucho más rápido que yo. Y fue capaz de maximizar ese tipo de comportamiento a lo largo de la curva.

"No es necesariamente mi estilo de conducción lo que estoy haciendo, pero si tengo ese tipo de momentos, una entrada en curva afilada o rotación o que el tren delantero se deslice, tiendo a forzar el coche para conducir como quiero.

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Normalmente respeto cómo quiere el coche pasar por la curva, o soy capaz de usar ese tipo de comportamiento natural del coche. Pero no pude usar mucho esa capacidad en el Red Bull".

En cuanto pilotó por primera vez el RB21 en los entrenamientos libres de Suzuka, el optimismo inicial de Tsunoda dio paso a la cautela; informó de que el coche "se sentía un poco más complicado" que en el simulador.

Con la perspectiva del tiempo, fue una señal del calvario que estaba por venir.

"Aunque dije que sí, que pensaba que tenía confianza, probablemente no era suficiente, no tanta como con el coche VCARB que conduje durante cuatro años", dijo Tsunoda. "El Red Bull seguía siendo un coche completamente diferente, algo que sentí en cuanto me subí a ese coche en Suzuka.

"Hubo cierto nivel de confianza que pude construir, pero para maximizar todo ese rendimiento creo que eso fue probablemente algo que me faltó, y estuve intentando encontrar esa confianza durante todo el año".

Luché más que nunca en ese año 2025

Tsunoda acabó enterándose en Qatar, en la penúltima ronda de la temporada, de que no continuaría como piloto titular y ejercería como reserva en 2026 —sin gran sorpresa dados sus resultados, y la campaña había sido tan agotadora que la noticia en realidad fue un alivio para él.

"Todavía recuerdo los momentos", relató. "Al principio, quien me lo dijo fue Helmut [Marko, entonces asesor de automovilismo de Red Bull].

"Al final, Helmut es la persona que me llevó a la Fórmula 1, que incluso me llevó al programa júnior de Red Bull. Estuvimos juntos desde que tenía 17, 18 años. Recuerdo que él también estaba bastante decepcionado por eso.

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing Photo by: Mark Thompson - Getty Images

"Y cuando me lo dijeron, todavía recuerdo que no sentí tanta decepción enorme ni una sensación devastadora. Obviamente seguía decepcionado y bastante triste por no correr el año que viene. Pero no tanto como esperaba, porque no sé por qué, de alguna manera, luché muy duro. Luché más que nunca en ese año 2025. E incluso si miro atrás ahora, no tengo mucho arrepentimiento. Lo di todo.

"En cierto modo, sinceramente, mi corazón solo decía: 'OK, ahora puedo relajarme'. Porque fue muy estresante la segunda mitad de la temporada 2025, en la que luché duro con mucha presión. Como si nunca hubiera podido soltar mucho el aire".