Red Bull admite que el límite presupuestario frenará su desarrollo durante el resto de 2026

Red Bull llega al parón veraniego de la Fórmula 1 en el cuarto lugar en el campeonato de constructores, pero eso no cuenta toda la historia. Desde la cita inaugural de la temporada en Melbourne, el equipo con sede en Milton Keynes ha logrado avances significativos.

Las cifras del socio de datos Paceteq muestran que Red Bull llegó a estar hasta 1,3 segundos por vuelta por detrás en términos de ritmo de carrera puro tanto en Australia como en China, lo que significaba que estaba luchando con equipos como Haas y Alpine. En los dos últimos fines de semana de carrera antes del parón veraniego, ese déficit se redujo a solo dos o tres décimas por vuelta.

Esto demuestra que Red Bull ha encontrado alrededor de un segundo con respecto a la cabeza de la parrilla, pero eso ha tenido un precio, tanto literal como figurado.

El equipo introdujo dos grandes paquetes de mejoras en Miami y Austria, revisando significativamente su concepto aerodinámico (con los pontones, entre otras cosas, adoptando un aspecto completamente diferente), al tiempo que eliminaba el exceso de peso del RB22.

Mientras el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, cuestionaba cómo Ferrari aparentemente podía introducir mejoras "ilimitadas", la Scuderia señaló que Red Bull quizá en realidad había traído aún más piezas nuevas durante los primeros 11 fines de semana de carrera del año.

De cara al parón veraniego, el director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, admite que será difícil para su equipo mantener ese ritmo de desarrollo durante la segunda mitad de la temporada. Eso está naturalmente ligado al límite presupuestario de la F1, que se ha fijado en 215 millones de dólares este año.

"Hemos incorporado una enorme cantidad de desarrollo al coche entre la primera carrera y aquí, para intentar corregir lo antes posible el gran déficit que teníamos inicialmente", dijo Mekies.

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Photo by: Mark Thompson / Getty Images

"Y probablemente sea difícil imaginar que vayamos a continuar a ese ritmo. Pero aun así tenemos que ver cuál es la mejor manera de intentar cerrar estas últimas tres décimas".

Mekies ya ha explicado anteriormente que esas últimas dos o tres décimas son las más difíciles de encontrar, especialmente porque la competencia tampoco se queda quieta.

¿Ha aprendido Red Bull del año pasado?

Además del límite de costos, todos los equipos tienen que tomar otra decisión importante: cómo repartir recursos como el tiempo en el túnel de viento entre el coche de este año y el monoplaza de la próxima temporada.

Mekies dice que Red Bull está adoptando un enfoque diferente en ese sentido en comparación con el año pasado. Entonces, el equipo lo apostó todo a cerrar la brecha con McLaren y darle a Max Verstappen la oportunidad de luchar por un quinto título mundial, algo por lo que Red Bull pagó el precio al comienzo de 2026, dijo posteriormente el director técnico Pierre Waché.

Este año, Red Bull pretende cambiar antes su enfoque hacia la siguiente temporada: "No sé qué harán los demás, pero lo que es seguro es que en algún momento tendremos que tomar una decisión sobre el equilibrio entre este año y el próximo.

"Espero que eso ocurra antes de lo que hicimos el año pasado, especialmente dado que el reglamento es el que es".

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