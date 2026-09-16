"No estoy disfrutando de la vida": cómo la etapa de Tsunoda en Red Bull F1 le "agotó"

En las épocas de la Fórmula 1 anteriores a 2026, el segundo asiento de Red Bull se cobró bastantes víctimas.

Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson. Todos ellos tuvieron dificultades a la hora de igualar el rendimiento de sucompañero de equipo, Max Verstappen, independientemente de la duración de sus respectivas etapas en el equipo, lo que en ocasiones afectó a su salud mental.

Checo Pérez estuvo cuatro años junto a Verstappen; después, Lawson solo disputó dos Grandes Premios al inicio de la temporada de 2025; y luego llegó Yuki Tsunoda, con una temporada casi completa para demostrar su valía, pero en desventaja, dado que nunca había pilotado el RB21 antes de su cambio de equipo a mitad de temporada.

Tsunoda pasó apuros durante toda la temporada y terminó 17.º en la clasificación de pilotos, mientras que el subcampeón Verstappen se quedó a dos puntos del título mundial.

En el podcast "Beyond The Grid", el japonés se sinceró sobre lo agotadora que fue esa situación, mientras se esforzaba por acercarse a Verstappen, sin éxito.

"Sin duda, 2025 fue el año más duro de mi carrera, y aprendí muchísimo", afirmó Tsunoda.

"Soy de esas personas que, en cuanto como bien o algo así, consigo recargar las pilas entre una semana de carrera y otra. Pero empecé a pasar por un mal momento, sobre todo hacia la segunda mitad de la temporada; de alguna manera, cuando volvía a casa, me sentía muy agotado".

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Foto de: Mark Thompson / Getty Images

"Normalmente soy capaz de recargar las pilas, de recuperar esa energía después de hacer algo que me gusta de verdad. Pero no sentía esa energía, nunca volvía, y las carreras seguían y seguían, y seguían, y seguían.

"Tuve muchos altibajos y, en algún momento, me di cuenta de que realmente no estaba disfrutando de mi vida; diría que no estaba disfrutando de la situación, que probablemente no disfrutaba pilotando en la Fórmula 1 tanto como lo había hecho durante los tres primeros años.

"Así que fue una época muy dura y, fuera de las carreras, intentaba resolver este problema, ¿no? ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? Y, si echo la vista atrás, ¿hay algo más aparte de comer o cosas así? ¿Qué me hace feliz? Normalmente son los amigos, pero sobre todo los amigos de Japón y… me di cuenta de verdad de que, en realidad, estoy lejos de Japón. Algo en lo que nunca había pensado desde, probablemente, mi primer año en la F3.

"Esto es duro, algo que tengo que resolver por mí mismo. Recibí mucha ayuda de un psicólogo, un preparador físico y otras personas, pero el calendario de carreras estuvo bastante apretado en la segunda mitad, así que fue una época bastante dura. Pero, al mismo tiempo, este año me ha dado la oportunidad de analizarme a mí mismo mucho más que en cualquier otro año".

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Foto de: Bryn Lennon / Fórmula 1 vía Getty Images

Tsunoda acabó perdiendo su puesto en la parrilla, ya que Isack Hadjar ascendió a Red Bull y Arvid Lindblad debutó en la F1 con Racing Bulls; pasó a ser piloto de reserva de ambos equipos.

Tsunoda acabó regresando a la escudería italiana después de que Hadjar se lesionara la muñeca durante el parón veraniego y Lawson sustituyera al francés en Red Bull, dejando libre un asiento para Tsunoda en Racing Bulls. Esto permitió al piloto de 26 años participar en los tres últimos Grandes Premios, a partir de Zandvoort, y siente que se ha convertido en un mejor piloto tras las dificultades que atravesó en 2025.

"No estoy seguro de que vaya a tener tanta presión, tantas dificultades ni momentos tan duros como los que viví en 2025", añadió. "Hasta ahora, todo ha venido acompañado de grandes retos. De alguna manera, soy capaz de disfrutar de esos momentos de presión y me siento muy cómodo.

"Subirme a un coche que nunca había pilotado, el formato de clasificación de primavera, el equipo VCARB lo está haciendo muy bien, va quinto en el campeonato de equipos… No puedes permitirte fallar en la carrera, quieres sumar puntos. De alguna manera, me sentía realmente bien, no notaba tanta presión".

¿Habrá algo en su carrera tan difícil como lo que vivió el año pasado? "No lo creo".