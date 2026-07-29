Colapinto y Bortoleto concluyen las pruebas con los neumáticos Pirelli 2027 en Budapest

Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto fueron los encargados de cerrar la segunda y última jornada de pruebas dedicada al desarrollo de los neumáticos para la próxima temporada, organizada por Pirelli en el Hungaroring.

El miércoles, los pilotos de Alpine y Audi probaron diferentes variantes de los compuestos C3, C4 y C5, realizando tanto simulaciones de clasificación como series largas de hasta 16 vueltas.

Colapinto marcó su mejor tiempo con 1'20"139, completando hoy 139 vueltas para un total de 609 km.

Por su parte, Bortoleto logró su mejor tiempo con 1'19"917, completando 116 vueltas y recorriendo 508 km.

Franco Colapinto, Alpine, pruebas de Pirelli en Hungaroring Foto de: Pirelli

En las dos jornadas de pruebas, en las que también participó Aston Martin el martes, se completaron un total de 660 vueltas, lo que suma un total de 2.892 km.

Las temperaturas de la pista fueron más altas que el martes, con una máxima del asfalto de 59 °C y del aire de 34 °C.

Las próximas pruebas de desarrollo de Pirelli para los neumáticos de seco están programadas para los días 26 y 27 de agosto en el Autódromo Internacional de Mugello.