¿Se puede pensar a Ferrari como motorista de Red Bull?

En Maranello prefieren no comentar el adiós de Honda de la F1 a finales de 2021, pero no parece afectar al programa de los del Cavallino, que no tienen entre sus planes vender sus motores a Red Bull o AlphaTauri.

No hay reacción oficial por parte de Ferrari sobre la salida de Honda de la F1, aunque sí filtraron la decepción por un gran fabricante con una larga tradición deportiva que dejará el 'Gran Circo'.

Pese a que no han querido hacer comentarios públicos, Ferrari destaca que es la enésima retirada de los japoneses, algo que demuestra que en la F1 siempre hay quien va y quien viene, menos la Scuderia, que siempre ha estado ahí (pese a las amenazas).

Red Bull Racing y AlphaTauri de momento no tienen motores para 2022: ¿podrían los dos equipos pedir el suministro de unidades de potencia a Ferrari?

La sensación es que no es una prioridad de los italianos lidiar con otras responsabilidades, sobre todo porque Sergio Marchionne, cuando era presidente de Ferrari, rechazó la propuesta de Christian Horner antes de que el equipo de Milton Keynes decidiera unirse a Honda.

Y el escenario no parece haber cambiado con el tiempo, aunque queda más de un año para la fecha límite del motorista de Red Bull.

Cabe recordar que AlphaTauri, cuando todavía se llamaba Toro Rosso, ganó en 2008 su primer gran premio en Monza, pista donde Pierre Gasly repitió este año con el AT01, y llevaba motor Ferrari.

De hecho, el STR3 pilotado por Sebastian Vettel tenía un Ferrari de 8 cilindros y 2.4 litros de aspiración natural.