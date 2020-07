Raikkonen: Ferrari no tratará diferente a Vettel

Sebastian Vettel dejará Ferrari a finales de 2020 luego de que el equipo decidió no renovarle el contrato y optó por fichar al español Carlos Sainz.

Durante el pasado fin de semana en Austria, en la primera carrera de la temporada, el cuatro veces campeón del mundo reveló que estaba “sorprendido” de que Ferrari no le hubiera realizado una oferta para mantenerse con ellos. Su historia contradecía la explicación inicial ofrecida por el equipo con respecto a su salida.

Este juego de palabras llevó a que muchos consideraran que la relación estaba completamente rota entre la casa italiana y el piloto alemán, pero para Kimi Raikkonen, quien corrió junto a Vettel en Ferrari entre 2015 y 2018 antes de ser despedido y pasar a Alfa Romeo, considera que la situación no es así.

Cuando Motorsport.com le preguntó al finlandés si sentía que Ferrari había tratado injustamente a Vettel desde que se anunció su salida, Iceman dijo que no creía que las relaciones se hubieran agriado como la gente pensaba.

“Hablé con él rápidamente cuando nos vimos durante el pasado fin de semana, y eso es todo lo qué sé”, dijo Raikkonen.

"No sé qué está pasando allí porque no es asunto mío. Creo que es injusto comentar si alguien es maltratado o no, porque no sé qué está pasando".

"Pero dudo que tengan una relación tan mala como la gente está pensando”.

Sebastian Vettel, Ferrari, Kimi Raikkonen, Ferrari, en la conferencia de prensa Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images

El finlandés, de quien se sabe tiene una buena relación con Vettel, dijo que la realidad del tema solo la saben los actores del mismo: “A veces es así, que dejas el equipo o eliges irte. Veremos qué sucede en su futuro, pero necesitan preguntarle a él”.

Raikkonen apuntó que incluso es complicado decir la situación de Ferrari apenas después de una carrera donde en la calificación fueron superados por Mercedes y Red Bull.

“Estoy seguro de que pueden ser mucho más fuertes que el fin de semana pasado."

La salida de Raikkonen de Ferrari se anunció después del Gran Premio de Italia de 2018, y el equipo informó que Leclerc sería su reemplazo. En ese momento aún restaban siete carreras de esa temporada.

Pero el actual piloto de Alfa Romeo dijo que Ferrari no lo trató de manera diferente una vez que se anunció su partida.

"No, absolutamente no", dijo Raikkonen al tiempo que expresó cómo considera que es el trato entre Vettel, Leclerc y el equipo en estos momentos. “Estoy seguro de que ambos reciben exactamente el mismo trato, porque es en beneficio del equipo buscar el mejor resultado con ambos coches, así que no veo por qué harían otra cosa”.

