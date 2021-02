Raikkonen: con test reducidos no podemos tener problemas de fiabilidad

Kimi Raikkonen se convirtió en el 2020 en el piloto con más grandes premios arrancados en la historia de la Fórmula 1, y este año esa cifra seguirá aumentando luego de iniciar una tercera temporada con el equipo Alfa Romeo.

Con más de 300 arranques en su historia, la experiencia del finlandés en la F1 resulta valiosa para un equipo como Alfa Romeo que busca ascender en la lucha de la media tabla luego de haber finalizado octavo de la clasificación de constructores el año pasado, en especial con un 2021 donde habrá limitantes técnicas en el desarrollo de los coches y también en los días de pretemporada.

Con solo tres jornadas en el circuito de Sakhir en Bahréin como preámbulo para el primer gran premio del año, Raikkonen considera que es necesario encontrar el balance entre los deseos del piloto en los test y los desarrollos técnicos que los ingenieros querrán corroborar en las 72 horas que tendrán en pista.

“Cada uno tiene sus prioridades principales. Por supuesto, el equipo siempre tiene muchas cosas que quiere probar. Los pilotos pueden preferir en cambio probar diferentes reglajes, así que hay que encontrar un compromiso para aprovechar al máximo estos días”, dijo el escandinavo durante el lanzamiento del C41.

“Este año, con solo un día y medio por piloto no puede haber ningún problema de fiabilidad: no puedes permitirte perder medio día o un día entero, ya que perderás mucho trabajo. Será importante escoger las cosas adecuadas para las pruebas, intentando repartirlas entre los tres días: Espero tener un buen kilometraje y terminar la semana con una sensación positiva”.

Antes de que el equipo vaya a los test en Bahréin realizarán un día de filmación este viernes en Barcelona; esa será la primera salida en pista del Alfa Romeo C41 y servirá para corroborar el correcto funcionamiento de los sistemas.

¿Un nuevo entrenamiento?

Desde el final de la temporada anterior que se extendió hasta diciembre, Raikkonen ha sido visto pasando tiempo con su familia, pero también practicando deportes invernales.

Durante la presentación del Alfa Romeo C41 se le preguntó a Iceman si esto se debía a un cambio en su entrenamiento físico para estar listo para la nueva campaña, pero fiel a su estilo, Kimi dijo que no tenía nada que ver.

“No, la verdad es que no”, expresó el piloto. “Disfruto entrenando, pero si un día siento que no quiero entrenar, lo haré al día siguiente. No es el fin del mundo”.

“Evidentemente, cada año la preparación varía un poco en función de las condiciones meteorológicas, del trabajo de equipo que tengamos que hacer y de la cantidad de viajes. Mi plan de trabajo depende realmente de estos diferentes factores. La mayoría de las veces hago las cosas que me sientan bien y son muy similares cada año. No tengo un calendario fijo, no hay grandes planes hechos de antemano”.

“No he hecho mucho desde el final de la temporada pasada. Después del Gran Premio de Abu Dhabi tuvimos las Navidades y el Año Nuevo, así que nos fuimos a Finlandia por un tiempo antes de volver a Suiza. He pasado tiempo con la familia, haciendo cosas normales, entrenando y visitando la fábrica algunas veces”.

Galería: Así luce el nuevo Alfa Romeo

Alfa Romeo Racing C41 1 / 10 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo Racing C41 2 / 10 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo Racing C41 3 / 10 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo Racing C41 4 / 10 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo Racing C41 5 / 10 Foto de: Alfa Romeo Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen, Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41 6 / 10 Foto de: Alfa Romeo Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen, Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41 7 / 10 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo Racing C41 8 / 10 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo Racing C41 9 / 10 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo Racing C41 10 / 10 Foto de: Alfa Romeo