El plan de reemplazo de Toyota si Ryo Hirakawa consigue el asiento de Haas en F1

Esteban Masson, piloto junior de Toyota, está preparado para ascender al equipo Hypercar del fabricante el próximo año si Ryo Hirakawa deja el Campeonato Mundial de Resistencia para correr con Haas en la Fórmula 1.

La alineación de Toyota para el WEC 2027 sigue en el aire, mientras los jefes de TGR esperan a que Haas finalice su sustituto para Esteban Ocon, quien dejará el equipo al final del año. Hirakawa, piloto de reserva de Haas, está entre los tres pilotos preseleccionados para sustituir al francés, con Rafael Camara, piloto junior de Ferrari, y el vigente campeón de F2, Leonardo Fornali, también en la pelea.

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El piloto de 32 años ha completado varias pruebas de F1 este año como parte del programa Testing of Previous Cars (TPC) de Haas, que se lleva a cabo conjuntamente con su socio técnico Toyota, mientras que también ha probado para McLaren y Alpine en los últimos años.

Aunque Camara, líder de puntos de F2, es visto cada vez más como el favorito para el asiento junto a Oliver Bearman, aún no se ha tomado una decisión sobre los planes del equipo estadounidense para 2027.

El director técnico de Toyota, David Floury, dijo que ascender a Masson a Hypercar sería la "elección lógica" si el fabricante pierde a Hirakawa, ganador de las 24 Horas de Le Mans de 2022, rumbo a la F1.

Se entiende que cualquier rumor que vincule a Ocon con un cambio a Toyota en el WEC está muy lejos de la realidad.

"Obviamente, Esteban (Masson) está prácticamente listo para entrar. Todavía estamos discutiendo esto, pero obviamente sería una elección lógica [para reemplazar a Hirakawa]", dijo Floury a los medios, incluido Motorsport.com.

Masson es visto como la próxima gran estrella en el WEC y Toyota lo está preparando para un ascenso a Hypercar en el futuro.

El francés condujo el GR010 Hybrid por primera vez en el test de novatos de Bahréin en noviembre del año pasado, antes de ponerse al volante del TR010 Hybrid mejorado en el día de test de Le Mans en junio.

Actualmente está luchando por el título en la European Le Mans Series, y su currículum incluye dos podios en LMP2 en Le Mans.

#78 Akkodis Asp Team Lexus RC F LMGT3: Esteban Masson Photo by: FIA WEC / DPPI

¿Sin piloto japonés en el Toyota #7?

Durante mucho tiempo, Toyota ha tenido un piloto japonés en cada uno de sus dos coches del WEC. El jefe de equipo/piloto Kamui Kobayashi representa a la nación en el TR010 Hybrid #7, mientras que la alineación del coche #8 está liderada por Hirakawa, quien a su vez reemplazó a Kazuki Nakajima después de que el expiloto de F1 asumiera un rol directivo.

La última vez que Toyota no tuvo un piloto japonés en uno de sus coches fue en 2015, el año anterior a fichar a Kobayashi para su programa LMP1.

Floury no descartó la posibilidad de alinear una formación sin un piloto japonés el próximo año, pero subrayó la importancia de contar con representación del país de origen del fabricante.

"Sin duda, es importante para nosotros tener un piloto japonés en cada coche. Pero también es importante que rindamos", dijo.

"Obviamente, Rio forma parte del equipo y en este momento está aquí con nosotros, totalmente integrado en el equipo y cumpliendo con las expectativas".

Floury añadió que Toyota no tiene en su plantilla a un piloto japonés que pueda cubrir una vacante en Hypercar el próximo año, lo que aumenta aún más las opciones de Masson.

"Tenemos algunos candidatos, pero ahora mismo no están necesariamente listos para entrar con poca antelación", dijo.

Cómo le podría ir a Hirakawa en la F1

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team VF-26 Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Floury ha seguido el progreso de Hirakawa desde que ocupó el asiento que anteriormente tenía Nakajima en 2022. Además, el ingeniero francés también ha evaluado el rendimiento de varios pilotos de F1 que pasaron a competir en el WEC, incluidos Kobayashi, Sebastien Buemi, Brendon Hartley y Nyck de Vries.

Dada su edad y su limitada experiencia en monoplazas a nivel internacional, Hirakawa sería una elección poco convencional para Haas.

Pero Floury dijo que no tiene "ninguna preocupación" sobre cómo Hirakawa se adaptaría a las carreras de grandes premios, citando su amplia experiencia en Super Fórmula y en pruebas privadas de F1.

"Ryo claramente ha evolucionado a lo largo de los años", dijo. "Es un miembro muy fuerte de nuestro equipo. Está haciendo buenas carreras cada fin de semana. Está definitivamente a la altura.

"No está aquí [en Hypercar] porque sea japonés; está aquí porque rinde.

"Tenemos buenas y sólidas referencias en el WEC y también en nuestro equipo. Está demostrando cada fin de semana que está a un nivel muy alto.

Añadió: "Ryo ha hecho muchos monoplazas antes. Así que no es nada nuevo.

"También ha estado conduciendo el coche TPC con nosotros en muchas sesiones. Así que está al ritmo. No estoy preocupado.

"En cuanto a lo que viene, no estoy en posición de comentar porque no está decidido y no es directamente importante".

Toyota está listo para hacer otro cambio en su alineación, con Kevin Estre listo para unirse desde Porsche en calidad de cedido para reemplazar a Mike Conway, quien se espera que deje el equipo con sede en Colonia después de 12 temporadas.

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