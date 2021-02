Un grupo estadounidense analiza invertir en un equipo de F1

El promotor Tavo Hellmund está trabajando en un nuevo proyecto de Fórmula 1. El ex piloto de carreras es considerado el cerebro detrás del Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de Las Américas, pero ahora podría dar el salto a la parrilla de la máxima categoría junto al grupo inversos SportsTek.

Durante una conversación con la revista Autoweek, Hellmund describió esta posibilidad.

El nuevo Acuerdo de la Concordia, así como las diversas medidas para limitar los costos de un equipo de F1 harían interesante la entrada de una empresa en el escenario de los Grandes Premios, según Hellmund. En concreto, él imagina por ejemplo que SportsTek tomara una participación en los actuales equipos AlphaTauri o Alfa Romeo, a través de acciones o incluso la adquisición de un equipo.

Sin embargo, el grupo inversor no quiere limitarse a un solo sector, sino que también pretende establecer asociaciones a nivel mediático y comercial, incluso fuera del automovilismo. Hellmund es uno de los responsables de la toma de decisiones como miembro de la junta directiva.

Al principio de su carrera en el automovilismo, Hellmund compitió en varias series hasta 2005, incluida la Fórmula 3. Pero con su agencia Full Throttle Productions, ya se estaba especializando en la comercialización de eventos del deporte motor, inicialmente a nivel local.

En 2010, Hellmund recibió el contrato de la Fórmula 1 para construir el Circuito de las Américas en Austin como nueva sede del Gran Premio de Estados Unidos. Tres años más tarde, y por lo tanto después del debut de la F1 en Austin, Hellmund se retiró de ese proyecto, pero ya había comenzado una nueva tarea con la reactivación del Gran Premio de México en la Ciudad de México.

Conferencia de prensa anunciando un contrato de 10 años para traer el MotoGP al nuevo circuito de las Américas a partir de 2013: Ben Spies, Kevin Schwantz y Tavo Hellmund

Photo by: Circuit of the Americas