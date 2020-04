El primer podio de Colombia en la Fórmula 1

"Chiripazo". Es la palabra con la que Juan Pablo Montoya describió su primer podio en la Fórmula 1. Llegó en su quinta carrera y tras las decepciones de las primeras fechas en las que no consiguió siquiera ver la bandera a cuadros.

En Barcelona lo hizo por primera vez, en la carrera que marcó el regreso del control de tracción y otras ayudas electrónicas ese año, algo que generó caos en la salida, donde Montoya lograría hacer la mayor parte de su remontada tras clasificar apenas en el puesto 12.

David Coulthard, McLaren MP4-16 le da a Mika Hakkinen, McLaren un aventón Photo by: Motorsport Images Michael Schumacher, Ferrari Photo by: Motorsport Images El podio: Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher y Jacques Villeneuve Photo by: British American Racing

"El carro estaba super mal," recordó Montoya al final de esa temporada en entrevista con RCN Radio y Caracol Radio de Colombia. "Es increíble porque es una pista en la que uno hace por ahí unos 20 días de pruebas antes de ir a correr, llega a la carrera y el carro no funciona."

"Pero fue bastante bueno. Tuvimos una buena salida, salté hasta el sexto y de ahí en adelante todo el mundo se empezó a salir y yo iba (gesto de saludo) 'gracias, gracias, gracias', como recogiendo sobrados."

Así fue, avanzando primero gracias al retiro por problemas de frenos de su compañero de equipo y reciente ganador en San Marino Ralf Schumacher, luego con la estrategia superando a Jarno Trulli quien sufría con problemas de frenos y caja.

Una suspensión rota en el Ferrari de Rubens Barrichello le permitió subirse al podio y luego el retiro de Mika Hakkinen en la última vuelta mientras lideraba le permitió acabar segundo. En el podio se vería la bandera de Colombia por primera vez, acompañado además de dos campeones del mundo.

Compartía con Jacques Villeneuve, pero sobretodo, conel actual referente de la categoría, Michael Schumacher. ¿Le importaba?

"No me interesaba mucho si estaba Michael o no, la verdad. Era el primer podio y punto."

