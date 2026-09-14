Williams espera un "gran paso" adelante en el GP de Azerbaiyán ante una importante mejora

El expiloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya espera que Williams dé un "gran paso" adelante en el próximo Gran Premio de Azerbaiyán, ahora que la escudería de Grove se prepara para presentar un paquete de mejoras muy necesario.

Williams vivió otro fin de semana difícil en el Gran Premio inaugural de España, celebrado en el circuito de Madrid. La carrera en casa de Carlos Sainz terminó con su abandono y su compañero de equipo, Alex Albon, terminó en 15.ª posición.

Este resultado se suma a una dura temporada 2026 para Williams, que actualmente ocupa el noveno puesto en el campeonato de constructores con 11 puntos, solo por delante de Aston Martin y Cadillac.

"Quiero ver qué nos ofrece Williams", dijo Montoya sobre el Gran Premio de Azerbaiyán en la retransmisión posterior a la carrera de F1 TV. "Quiero ver qué avance real supone Williams. Hoy incluso le han dicho a Carlos: “Perdona por todo este sufrimiento. El año que viene, queremos que te sientas orgulloso”.

"Su primer gran paso en la dirección correcta es la próxima carrera. Así que ya veremos hasta qué punto es un paso en la dirección correcta. Creo que va a ser un paso enorme, y se lo merecen. Ha sido un año muy duro para ellos".

El director del equipo, James Vowles, había descrito anteriormente el paquete de mejoras como un coche de "especificación B" para Bakú.

Alexander Albon, Williams; Carlos Sainz, Williams Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

"La mejor forma de describíroslo es que se trata de un coche de especificación B", afirmó en julio. "Es un chasis nuevo, junto con otros componentes que lo acompañan. Será una mejora importante, eso es cierto".

Añadió que el equipo no solo se centra en el rendimiento que, con suerte, aportarán las mejoras, sino también en utilizar el paquete como prueba para sus sistemas y procesos.

"En cuanto a nuestra trayectoria, tenemos que —como empresa— demostrarnos a nosotros mismos que podemos llevar a cabo la ingeniería con el nivel adecuado de calidad y construir un coche con el nivel adecuado de calidad durante la temporada; en la práctica, es como pilotar un avión y reconstruirlo al mismo tiempo.

"Tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que hemos cambiado con respecto a donde estábamos hace tres años y que tenemos esa capacidad. Y, por el momento, vamos por buen camino para conseguirlo".