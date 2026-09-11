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Fórmula 1 GP de España

Juan Pablo Montoya afirma que Madring es el primer circuito de F1 de 2026 en el que quiere correr

Juan Pablo Montoya ha elogiado el circuito de Madrid y ha afirmado que su trazado exigente le ha hecho querer volver a ponerse al volante.

Lydia Mee
Publicado:
Juan Pablo Montoya

El expiloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya ha elogiado el nuevo circuito de Madring, revelando que es la primera pista de la temporada 2026 que le ha despertado el deseo de volver a ponerse al volante.

Tras el Gran Premio de Italia en Monza el fin de semana pasado —que se saldó con un doblete de Mercedes gracias a Kimi Antonelli y George Russell—, los pilotos se enfrentan ahora a una incógnita en el nuevo trazado de la capital española: un circuito semiurbano de 5,4 km y 22 curvas.

Durante su intervención en el programa Weekend Warm-Up de F1 TV, previo al fin de semana de carreras en Madring, Montoya expresó su entusiasmo tras recorrer el circuito a pie.

"Lo recorrí a pie esta mañana y también estuve allí con un coche de calle hace un par de semanas; lo he visto unas cuantas veces", explicó el colombiano. "Es increíble. Sinceramente, recorro muchas pistas a pie porque mi hijo compite en Fórmula 2 —así que lo hacemos en cada carrera—, pero esta fue la primera vez que pensé: 'Vaya, me gustaría pilotar aquí'".

A Spanish flag flies over the circuit

A Spanish flag flies over the circuit

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"De todos los circuitos que hemos visitado este año, es la primera vez que pienso: 'Esto va a ser increíble'. No creo que el mapa del trazado le haga justicia, debido a los cambios de elevación y a la falta de visibilidad.

"Muchas de las curvas son de estilo clásico, con barreras tanto en el interior como en el exterior, y además son ciegas. Estás trazando la curva y quien más se acerca al vértice es quien más cerca está del muro; creo que eso aporta aspectos muy interesantes, porque cuando los vértices son abiertos, cualquiera puede trazarlos.

"Cualquiera puede tomar una trazada amplia, variando un poco aquí o allá, pero si hay una barrera de por medio, tienes que ser perfecto. Y creo que ese es precisamente el nivel de compromiso que se requiere. Es increíble".

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