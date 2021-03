Pérez: el auto se sintió difícil cuando perdí la tapa del motor

Sergio Pérez completó su primer día de pretemporada a los mandos del Red Bull RB16B en el circuito de Sakhir con 117 giros a sus espaldas, pero en una sesión que no estuvo libre de complicaciones.

Durante las últimas dos horas, el piloto mexicano provocó una bandera roja luego de que la tapa de su motor se desprendió cuando activó el DRS para adelantar al Williams de Nicholas Latifi, obligándolo a ir a pits para un reemplazo de pieza. Luego del incidente declaró que no tenía preocupaciones por lo sucedido.

"No, en realidad no. Como vieron en la televisión, pude sentir cuando eso sucedió, el auto se sintió un poco más difícil, pero aparte de eso, creo que el equipo lo está investigando y solucionando. Aparte, no perdimos mucho de nuestro tiempo en pista".

Sin embargo, para Pérez no fue del todo grato ceder algunos minutos en los entrenamientos, en especial cuando solo cuenta con un día y medio de pretemporada para adaptarse al coche antes del Gran Premio de Bahréin.

"Siempre cuando estás tan limitado en la pista es decepcionante. No es ideal cuando pierdes algo de tiempo en la pista, pero creo que lo hemos hecho bien y espero que mañana podamos hacer aún más".

Después de ese incidente, el equipo se enfocó en una simulación de carrera con el compuesto más duro de Pirelli. Pérez finalizó octavo del clasificador total del día.

“Fue genial hacer un día completo de entrenamientos con el RB16B y, aunque las condiciones son muy complicadas, logramos mucho trabajo y tenemos mucho desarrollo por delante”, expresó el piloto quien, al igual que su compañero Max Verstappen en el día previo, se encontró con una pista con un gran rastro de arena.

Para Pérez era importante tener esta sensación de un día largo con el equipo y el nuevo coche para continuar su proceso de adaptación con Red Bull, escuadra a la que llega después de siete años con Racing Point, ahora Aston Martin.

“Es genial trabajar con el equipo y me estoy acostumbrando cada vez más a los procedimientos y las cosas. Ya puedo sentir el potencial”.

El jefe de ingeniería de carrera, Guillaume Rocquelin, indicó que a pesar de los problemas de las horas finales, el equipo completó el plan de trabajo que tenía previsto con el mexicano.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

“Sergio superó hoy una simulación de carrera completa, incluidas paradas en boxes, lo que fue muy útil para él ya que se integra aún más con el equipo y se pone al día con todos nuestros procedimientos”, indicó el ingeniero.

“Tuvimos un par de pequeños problemas, nada importante y no afectó nuestro programa de ingeniería. Dejando eso de lado pienso que fue otro día sólido”.

Para Rocquelin, la octava posición de Pérez no es significativa ya que la intención no era establecer tiempos veloces, sino encontrar el paso en condiciones de carrera.

“Está claro que no hemos estado persiguiendo tiempos de vuelta y solo hemos corrido uno de los compuestos más duros, por lo que no hay conclusiones reales que podamos extraer de la hoja de tiempos”.

“En general, han sido dos buenos días y, con suerte, mañana cerraremos otro día productivo”.

GALERÍA: el primer día de test de Sergio Pérez en Bahréin

