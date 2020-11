Pérez: "Si Hamilton no iba a Mercedes, yo era la segunda opción"

"Checo" Pérez tuvo una gran temporada en 2012, su segundo año en la Fórmula 1, obteniendo tres podios, el primero de ellos en el GP de Malasia, donde estuvo cerca de llevarse la victoria con el Sauber antes de cruzar la meta en la segunda posición.

Todo esto puso al mexicano bajo la lupa de los equipos top para el año siguiente, principalmente McLaren y Ferrari, siendo Pérez parte del programa de jóvenes pilotos del equipo italiano, por lo que el vínculo era muy firme con Maranello.

"Era todo natural, yo era parte de la Academia Ferrari y había mucho contacto con el equipo. Era un paso natural que un piloto parte de la academia sea vinculado con ellos. Todo parecía que iba a ir allí, pero luego las cosas cambiaron", contó Pérez en una entrevista con el sitio web oficial de la Fórmula 1.

Finalmente "Checo" terminaría firmando para la siguiente temporada con McLaren, equipo que había ganado siete carreras en 2012, por lo que se veía claramente como una opción apetecible, aunque las cosas no resultaron como se esperaban.

"2013 fue lo más cercano que estuve de ir a Ferrari. Eso estuvo muy cerca. En retrospectiva, si no hubiera ido a McLaren, ciertamente hubiera ido a Ferrari pero las cosas cambian muy rápido en la F1. McLaren en ese momento dominaba, me ofrecieron un contrato. Tenía mucho sentido en ese momento. Desafortunadamente no resultó. El coche era bastante malo, y no fui capaz de conseguir ningún podio o luchar por nada más que puntos. Las cosas cambiaron mucho desde entonces".

Más allá de su coqueteo con Ferrari y la decisión de ir a McLaren, Pérez reveló que también hubo una tercera escudería en discordia en aquel momento.

"Estuvimos hablando con Mercedes, pero eso realmente dependía de si Lewis (Hamilton) no iba allí, yo era la segunda opción. Es lo que dijeron. Teníamos un par de opciones, mirando hacia atrás", contó el piloto de Guadalajara.

El resto de la historia es conocida. Mientras Pérez fue a McLaren y las cosas no resultaron, Hamilton firmó con Mercedes y construyó una de las eras más dominantes de la historia de la Fórmula 1 junto al fabricante alemán.

Con la perspectiva que da el paso de los años, Pérez, quien actualmente está a la espera sobre lo que será su futuro en 2021, no se lamenta por lo que no fue y se muestra satisfecho con lo que le ha tocado.

"Estoy contento con mi carrera", dijo. "Estoy en una buena etapa. Me siento orgulloso de lo que he logrado, con el material que me han dado. Este es un deporte relacionado con el rendimiento del coche, y depende del equipo en el que estés, en qué momento. Con el material que he tenido, con los resultados que he tenido, me siento orgulloso de ello".

"Me siento privilegiado de estar aquí. Si miras atrás, muchos pueden decir que he tenido mala suerte con los coches y las cosas que no tenía pero, por otro lado, soy muy afortunado de haber podido hacer una carrera de este difícil deporte", finalizó.

