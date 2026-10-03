Los resultados completos de la clasificación del GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia
Estos son los resultados completos de la clasificación y de la última práctica libre del Gran Premio de Bahréin de F1 que se corre en el circuito de Sepang, en Malasia.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Ashwith S Pai
La Fórmula 1 disputó este sábado la clasificación para el Gran Premio de Bahréin que se disputa en Malasia y aquí están los resultados de cada fase de la sesión, así como de la tercera práctica libre.
Max Verstappen dominó las tres instancias de la clasificación en el camino a lograr su primera pole position de la temporada 2026, seguido por Lewis Hamilton en la Q3, por lo que los dos protagonistas del gran duelo del título de 2021 se alinearán en la primera fila de salida en la parrilla.
Fórmula 1 - GP de Bahréin en Malasia - Q3
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
1'35.130
|S
|209.763
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|15
|
+0.298
1'35.428
|0.298
|S
|209.108
|3
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.428
1'35.558
|0.130
|S
|208.823
|4
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|12
|
+0.501
1'35.631
|0.073
|S
|208.664
|5
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|12
|
+0.536
1'35.666
|0.035
|S
|208.588
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|12
|
+0.627
1'35.757
|0.091
|S
|208.389
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|12
|
+0.632
1'35.762
|0.005
|S
|208.379
|8
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|12
|
+0.741
1'35.871
|0.109
|S
|208.142
|9
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|18
|
+2.080
1'37.210
|1.339
|S
|205.275
|10
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|18
|
+2.543
1'37.673
|0.463
|S
|204.302
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Bahréin en Malasia - Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
1'35.696
|S
|208.522
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|9
|
+0.263
1'35.959
|0.263
|S
|207.951
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.274
1'35.970
|0.011
|S
|207.927
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|6
|
+0.324
1'36.020
|0.050
|S
|207.819
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|9
|
+0.336
1'36.032
|0.012
|S
|207.793
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|6
|
+0.477
1'36.173
|0.141
|S
|207.488
|7
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.496
1'36.192
|0.019
|S
|207.447
|8
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.549
1'36.245
|0.053
|S
|207.333
|9
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+0.714
1'36.410
|0.165
|S
|206.978
|10
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|12
|
+1.118
1'36.814
|0.404
|S
|206.114
|11
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|12
|
+1.327
1'37.023
|0.209
|S
|205.670
|12
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|9
|
+1.524
1'37.220
|0.197
|S
|205.254
|13
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|12
|
+1.831
1'37.527
|0.307
|S
|204.607
|14
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|12
|
+1.870
1'37.566
|0.039
|S
|204.526
|15
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|8
|
|S
|16
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|9
|
|S
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Bahréin en Malasia - Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|3
|
1'36.477
|S
|206.834
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|3
|
+0.118
1'36.595
|0.118
|M
|206.582
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|3
|
+0.253
1'36.730
|0.135
|M
|206.293
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|3
|
+0.375
1'36.852
|0.122
|S
|206.033
|5
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|3
|
+0.421
1'36.898
|0.046
|S
|205.936
|6
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|3
|
+0.564
1'37.041
|0.143
|S
|205.632
|7
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|3
|
+0.615
1'37.092
|0.051
|S
|205.524
|8
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|6
|
+0.629
1'37.106
|0.014
|S
|205.495
|9
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+0.697
1'37.174
|0.068
|S
|205.351
|10
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+0.702
1'37.179
|0.005
|S
|205.340
|11
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|3
|
+0.787
1'37.264
|0.085
|S
|205.161
|12
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|6
|
+0.855
1'37.332
|0.068
|S
|205.017
|13
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|6
|
+1.174
1'37.651
|0.319
|S
|204.348
|14
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|6
|
+1.244
1'37.721
|0.070
|S
|204.201
|15
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|6
|
+1.252
1'37.729
|0.008
|S
|204.185
|16
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|5
|
+1.406
1'37.883
|0.154
|S
|203.863
|17
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|6
|
+1.493
1'37.970
|0.087
|S
|203.682
|18
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|9
|
+1.503
1'37.980
|0.010
|S
|203.661
|19
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|9
|
+1.756
1'38.233
|0.253
|S
|203.137
|20
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|6
|
+2.123
1'38.600
|0.367
|S
|202.381
|21
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|6
|
+2.134
1'38.611
|0.011
|S
|202.358
|22
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|6
|
+2.456
1'38.933
|0.322
|S
|201.700
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Bahréin en Malasia - 3° Práctica
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|12
|
1'36.302
|S
|207.210
|2
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.278
1'36.580
|0.278
|S
|206.614
|3
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|15
|
+0.558
1'36.860
|0.280
|S
|206.016
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|11
|
+0.610
1'36.912
|0.052
|S
|205.906
|5
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|19
|
+0.714
1'37.016
|0.104
|S
|205.685
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|15
|
+0.739
1'37.041
|0.025
|S
|205.632
|7
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|15
|
+0.859
1'37.161
|0.120
|M
|205.378
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|16
|
+1.064
1'37.366
|0.205
|S
|204.946
|9
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|20
|
+1.618
1'37.920
|0.554
|S
|203.786
|10
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|24
|
+1.782
1'38.084
|0.164
|S
|203.446
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|15
|
+1.902
1'38.204
|0.120
|S
|203.197
|12
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|13
|
+1.921
1'38.223
|0.019
|S
|203.158
|13
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|20
|
+1.939
1'38.241
|0.018
|S
|203.120
|14
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|12
|
+1.950
1'38.252
|0.011
|S
|203.098
|15
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|17
|
+1.964
1'38.266
|0.014
|S
|203.069
|16
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|14
|
+2.054
1'38.356
|0.090
|S
|202.883
|17
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|12
|
+2.390
1'38.692
|0.336
|S
|202.192
|18
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|21
|
+2.414
1'38.716
|0.024
|S
|202.143
|19
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|12
|
+2.509
1'38.811
|0.095
|S
|201.949
|20
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|18
|
+2.747
1'39.049
|0.238
|S
|201.463
|21
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|14
|
+3.629
1'39.931
|0.882
|S
|199.685
|22
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|20
|
+3.921
1'40.223
|0.292
|S
|199.103
|Ver los resultados completos
Share Or Save This Story
Últimas noticias
WRC Cerdeña: Solberg se coloca en cabeza y refuerza sus opciones al título
Checo Pérez sufre en Sepang con Cadillac: "No afronto la carrera con mucho entusiasmo"
Así vivimos la clasificación del GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia
Los resultados completos de la clasificación del GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments