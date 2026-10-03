Los resultados completos de la clasificación del GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia

La Fórmula 1 disputó este sábado la clasificación para el Gran Premio de Bahréin que se disputa en Malasia y aquí están los resultados de cada fase de la sesión, así como de la tercera práctica libre.

Max Verstappen dominó las tres instancias de la clasificación en el camino a lograr su primera pole position de la temporada 2026, seguido por Lewis Hamilton en la Q3, por lo que los dos protagonistas del gran duelo del título de 2021 se alinearán en la primera fila de salida en la parrilla.