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Fórmula 1 GP de Bahrein

Los resultados completos de la clasificación del GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia

Estos son los resultados completos de la clasificación y de la última práctica libre del Gran Premio de Bahréin de F1 que se corre en el circuito de Sepang, en Malasia.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Ashwith S Pai

La Fórmula 1 disputó este sábado la clasificación para el Gran Premio de Bahréin que se disputa en Malasia y aquí están los resultados de cada fase de la sesión, así como de la tercera práctica libre.

Max Verstappen dominó las tres instancias de la clasificación en el camino a lograr su primera pole position de la temporada 2026, seguido por Lewis Hamilton en la Q3, por lo que los dos protagonistas del gran duelo del título de 2021 se alinearán en la primera fila de salida en la parrilla.

También lee:

Fórmula 1 - GP de Bahréin en Malasia - Q3

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 12

1'35.130

S 209.763
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.298

1'35.428

0.298 S 209.108
3 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 12

+0.428

1'35.558

0.130 S 208.823
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 12

+0.501

1'35.631

0.073 S 208.664
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 12

+0.536

1'35.666

0.035 S 208.588
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 12

+0.627

1'35.757

0.091 S 208.389
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 12

+0.632

1'35.762

0.005 S 208.379
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 12

+0.741

1'35.871

0.109 S 208.142
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 18

+2.080

1'37.210

1.339 S 205.275
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 18

+2.543

1'37.673

0.463 S 204.302
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Bahréin en Malasia - Q2

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 6

1'35.696

S 208.522
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 9

+0.263

1'35.959

0.263 S 207.951
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.274

1'35.970

0.011 S 207.927
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.324

1'36.020

0.050 S 207.819
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 9

+0.336

1'36.032

0.012 S 207.793
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 6

+0.477

1'36.173

0.141 S 207.488
7 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 6

+0.496

1'36.192

0.019 S 207.447
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.549

1'36.245

0.053 S 207.333
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+0.714

1'36.410

0.165 S 206.978
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 12

+1.118

1'36.814

0.404 S 206.114
11 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 12

+1.327

1'37.023

0.209 S 205.670
12 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 9

+1.524

1'37.220

0.197 S 205.254
13 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 12

+1.831

1'37.527

0.307 S 204.607
14 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 12

+1.870

1'37.566

0.039 S 204.526
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 8

S
16 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 9

S
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Bahréin en Malasia - Q1

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 3

1'36.477

S 206.834
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 3

+0.118

1'36.595

0.118 M 206.582
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 3

+0.253

1'36.730

0.135 M 206.293
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 3

+0.375

1'36.852

0.122 S 206.033
5 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 3

+0.421

1'36.898

0.046 S 205.936
6 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 3

+0.564

1'37.041

0.143 S 205.632
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 3

+0.615

1'37.092

0.051 S 205.524
8 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 6

+0.629

1'37.106

0.014 S 205.495
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+0.697

1'37.174

0.068 S 205.351
10 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+0.702

1'37.179

0.005 S 205.340
11 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 3

+0.787

1'37.264

0.085 S 205.161
12 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 6

+0.855

1'37.332

0.068 S 205.017
13 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 6

+1.174

1'37.651

0.319 S 204.348
14 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 6

+1.244

1'37.721

0.070 S 204.201
15 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 6

+1.252

1'37.729

0.008 S 204.185
16 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 5

+1.406

1'37.883

0.154 S 203.863
17 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 6

+1.493

1'37.970

0.087 S 203.682
18 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 9

+1.503

1'37.980

0.010 S 203.661
19 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 9

+1.756

1'38.233

0.253 S 203.137
20 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+2.123

1'38.600

0.367 S 202.381
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 6

+2.134

1'38.611

0.011 S 202.358
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 6

+2.456

1'38.933

0.322 S 201.700
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Bahréin en Malasia - 3° Práctica

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 12

1'36.302

S 207.210
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 12

+0.278

1'36.580

0.278 S 206.614
3 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 15

+0.558

1'36.860

0.280 S 206.016
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 11

+0.610

1'36.912

0.052 S 205.906
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 19

+0.714

1'37.016

0.104 S 205.685
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.739

1'37.041

0.025 S 205.632
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

+0.859

1'37.161

0.120 M 205.378
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 16

+1.064

1'37.366

0.205 S 204.946
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 20

+1.618

1'37.920

0.554 S 203.786
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 24

+1.782

1'38.084

0.164 S 203.446
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 15

+1.902

1'38.204

0.120 S 203.197
12 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 13

+1.921

1'38.223

0.019 S 203.158
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 20

+1.939

1'38.241

0.018 S 203.120
14 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 12

+1.950

1'38.252

0.011 S 203.098
15 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 17

+1.964

1'38.266

0.014 S 203.069
16 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 14

+2.054

1'38.356

0.090 S 202.883
17 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 12

+2.390

1'38.692

0.336 S 202.192
18 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 21

+2.414

1'38.716

0.024 S 202.143
19 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 12

+2.509

1'38.811

0.095 S 201.949
20 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 18

+2.747

1'39.049

0.238 S 201.463
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 14

+3.629

1'39.931

0.882 S 199.685
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 20

+3.921

1'40.223

0.292 S 199.103
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