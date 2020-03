Ocon: el ambiente con Ricciardo es "mucho mejor" que con Pérez

Ocon y "Checo" Pérez fueron compañeros de equipo en la escudería de Silverstone en 2017 y 2018, período durante el cual vivieron muchos momentos tensos, con incidentes en pista incluidos, hasta el punto en que la dirección del equipo les prohibió luchar en la pista. Después de pasar una temporada como piloto de reserva de Mercedes, Ocon competirá volverá a la acción este año con Renault -cuando la F1 finalmente se ponga en marcha- junto con Daniel Ricciardo, en lo que él cree que es una asociación más saludable.

Preguntado por Motorsport.com en Melbourne -antes de la cancelación del GP de Australia- para que comparara su relación con Ricciardo con la que tuvo con Pérez, Ocon dejó en claro que no quiere repetir esa situación.

"Lo que pasó en Force India no es algo que quiera volver a hacer. El ambiente no era bueno. No perjudicó al equipo, pero el ambiente entre nosotros no era tan bueno. En la pista nos acercábamos demasiado a menudo, eso está claro. No fue bueno".

"La atmósfera entre Daniel y yo es ciertamente mucho mejor que la que había con Checo (Pérez). Si podemos seguir trabajando así, aunque sea diferente en la pista, será mucho mejor para todos tener una energía positiva y un muy buen ambiente de trabajo".

"Esperemos que seamos fuertes en eso y podamos levantar el equipo. No queremos que eso suceda (tener incidentes). Por supuesto, siempre puede ocurrir en la salida, por ejemplo, pero la forma en que ocurría en la carrera (con Pérez) no era aceptable".

Ricciardo, por su parte, espera construir su propia relación con Ocon más allá de las situaciones que protagonizó el francés en el pasado, donde se incluye el incidente con Max Verstappen en el GP de Brasi 2018.

"Ciertamente estoy abordando esto con un nuevo enfoque. No quiero establecer reglas desde el primer día, porque creo que eso creará tensión en sí mismo, como 'Oh, así que esperas algo'. Tal vez él ha tenido cosas en el pasado, incluso con Max [Verstappen], pero tengo que crear mi propia relación con él".

Cyril Abiteboul, jefe de Renault, dijo que estará listo para intervenir en caso que se genere tensión entre sus pilotos: "Creo que tienen la experiencia y el nivel de profesionalidad (para evitar eso). También me gusta pensar que tienen la paz mental para manejar este tipo de situación. Pero si tengo que intervenir, lo haré."

Información adicional por Jonathan Noble

Fuente de consulta: Fórmula 1 50 Años, La Eterna Pasión