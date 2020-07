Norris debió limitar su tiempo en pista por dolor de espalda

El piloto británico notó un poco de dolor en la parte superior de la espalda durante la primera práctica este viernes en el Red Bull Ring, pero se sintió mejor después de recibir tratamiento entre sesiones.

Sin embargo, como McLaren decidió no sobrecargar su cuerpo por la tarde, se optó por restringir su tiempo al volante en la segunda práctica, donde completó 31 vueltas para terminar octavo en el clasificador, mientras que su compañero de equipo, Carlos Sainz, terminó tres lugares adelante y con 45 vueltas en su cuenta.

Hablando con Sky de Gran Bretaña, Norris dijo que tenía sentido no forzarse el viernes para estar bien de cara a la clasificación y la carrera.

"He estado luchando un poco con algo físico", dijo. "No sé con qué, pero básicamente me ha hecho el día mucho más difícil".

"No he sido capaz de hacer tantas vueltas. He tenido que limitarlas bastante para asegurarme de estar en forma para mañana y el domingo, así que no he estado tan bien como la semana pasada. Creo que estoy un poco atrasado comparado con las vueltas y todo eso".

Además del dolor de espalda, la sesión matinal de Norris también se vio opacada por una penalización de tres puestos en la parrilla que recibió por adelantar bajo banderas amarillas.

El joven británico se dio cuenta de su error, después de pasar a un lento Pierre Gasly mientras las banderas de precaución estaban fuera por la detención del Williams de Nicholas Latifi.

"Fue mi error, para ser sincero", dijo. "Yo estaba en una vuelta rápida, estos dos chicos estaban en una vuelta de salida o en una vuelta tranquila".

"Reduje la velocidad para la bandera amarilla, que es lo que se supone que debes hacer, pero continué pasando a los otros dos chicos. Es mi error. Fue un poco estúpido de mi parte".

El viernes de Lando Norris en el GP de Estiria:

Galería Lista Lando Norris, McLaren MCL35 1 / 16 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 2 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 3 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 4 / 16 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 5 / 16 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 6 / 16 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 7 / 16 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 8 / 16 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 9 / 16 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 10 / 16 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 11 / 16 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Lando Norris, McLaren MCL35 12 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 sacando chispas 13 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 14 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 15 / 16 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 16 / 16 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

