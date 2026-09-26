Cómo ha estado funcionando la importante mejora de McLaren en Bakú

Después de tres poles en las últimas cuatro rondas, la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán fue decepcionante para el equipo de Fórmula 1 McLaren, que ha tenido dificultades todo el fin de semana.

El MCL40 fue descrito como "a años luz" por Lando Norris tras los entrenamientos del jueves, que terminó a 1,5 s del ritmo; una cifra que fue en gran medida representativa, ya que abortó una vuelta más rápida, pero no habría ganado ni de lejos tanto tiempo.

McLaren se acercó más en la FP3 —Oscar Piastri quedó a ocho décimas— y el australiano mantuvo este ritmo de camino al tercer puesto en la clasificación. Norris, tres décimas más atrás, terminó quinto debido a un bloqueo en la Q3 y a un problema técnico que provocó falta de velocidad punta.

El equipo llevó una mejora importante a Bakú, con pontones, cubierta del motor, suelo, difusor, suspensión trasera y alerón trasero revisados. Entonces, ¿funcionaron esas piezas como estaba previsto?

"Pensando ahora solo en la clasificación, los chicos dicen que todo funciona como se esperaba, pero cuando ves ocho décimas hasta la cabeza, duele", comentó un frustrado Norris después de la clasificación, antes de aclarar: "Pero, al mismo tiempo, nuestras pérdidas de tiempo están en las rectas".

Los propios comentarios de McLaren sobre las actualizaciones son positivos, aunque el jefe del equipo, Andrea Stella, señaló que no se suponía que aportaran tanto rendimiento como la actualización del Hungaroring, que llevó a una mejora sustancial en la suerte del equipo.

"Las mejoras funcionaron bien", dijo Stella. "Fueron relativamente visibles, porque en este caso incluían la forma de los pontones y también un suelo. Aunque posiblemente fueran incluso más visibles que lo que llevamos en Hungría, en términos de impacto en el rendimiento fue un poco menor.

Andrea Stella, McLaren Photo by: Ryan Pierse / Getty Images

"En general estamos contentos con los datos que hemos medido, y estamos contentos con el impacto en el rendimiento.

"En un circuito como Azerbaiyán, sabíamos que sería del lado difícil para McLaren. Una razón se remonta a la velocidad en las rectas, que no es nuestro punto fuerte, y la otra razón está relacionada con el hecho de que no hay curvas de media o alta velocidad.

"Así que estamos luchando constantemente en un rango en el que el coche no expresa sus mejores cualidades, y esto no ha cambiado fundamentalmente con las mejoras, que simplemente añaden un poco de carga aerodinámica en todas las condiciones".

McLaren hizo un esfuerzo adicional para asegurarse de extraer el máximo de su actualización, con la esquina trasera izquierda del coche de Norris cubierta de flow-vis hasta el final de la FP3. Fue inusualmente tarde para usar esa pintura, que permite a los ingenieros ver el flujo de aire real sobre el coche, en lugar de depender del chasis en miniatura del túnel de viento.

"La razón por la que ves el flow-vis incluso en [FP3] es porque seguimos experimentando en los Entrenamientos Libres 1 y 2 con varias soluciones, y luego en los Entrenamientos Libres 3 convergimos en una solución que adoptamos en ambos coches, y queríamos hacer una comprobación final para ver que las cosas iban como se esperaba", explicó Stella. "Y me complace decir que así fue".