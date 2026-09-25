¿Cuál fue el problema de velocidad máxima que tuvo Norris en la clasificación de Bakú?

Un problema técnico impidió que el monoplaza de Fórmula 1 de Lando Norris, McLaren, alcanzara su velocidad máxima en la sesión de clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, lo que dejó al actual campeón del mundo en quinta posición.

A pesar de haber superado a su compañero de equipo, Oscar Piastri, por 9 a 1 en las diez sesiones anteriores, Norris se quedó a tres décimas en la Q3, su peor diferencia de la temporada. Un bloqueo de ruedas en la Q3 no ayudó, pero lo cierto es que el piloto de McLaren se vio perjudicado por un problema en su MCL40.

"Por alguna razón, mi coche tiene más potencial que el otro", dijo Norris sobre su déficit de velocidad máxima, al dirigirse a los medios de comunicación justo después de la sesión. "Así que tenemos que entender por qué, básicamente, tengo que esforzarme más que Oscar para intentar compensar mi velocidad en recta".

La velocidad máxima del británico fue 3,4 km/h inferior a la de Piastri en la clasificación, pero McLaren ya tiene pistas sobre el origen del problema.

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"En el caso concreto de Lando, observamos un déficit de potencia que estamos investigando", explica el director del equipo, Andrea Stella. "Parece estar relacionado con algún comportamiento de la inyección de combustible, algo que esperamos que nosotros, o los sistemas adaptativos, podamos mejorar para mañana.

"Parece que, en ocasiones, la unidad de potencia genera un poco menos de potencia, pero se trata de un fenómeno específico, un problema concreto. No tiene nada que ver con el comportamiento general de la unidad de potencia".

Lando Norris, McLaren Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Esto se produjo en el contexto más amplio de que McLaren adolecía de una falta de velocidad en recta mucho más acusada en comparación con su propio proveedor de unidades de potencia, Mercedes. George Russell fue 8,1 km/h más rápido que Piastri y 11,5 km/h más rápido que Norris en Bakú.

Cuando se le preguntó si esto se debía al aprovechamiento de la unidad de potencia o a que el McLaren tenía más resistencia aerodinámica, Norris respondió: "Son ambas cosas. Tienen un coche muy eficiente, siempre lo han tenido desde hace años. Tenemos que dar un gran paso en esa dirección si queremos ser competitivos en cualquier circuito que requiera velocidad en recta durante el resto de la temporada".

Stella se mostró mayoritariamente de acuerdo e insistió en que se trataba simplemente de que McLaren tenía que igualar el nivel de Mercedes en todos los ámbitos.

"En un circuito como este, hemos visto en todas las sesiones de entrenamientos y luego en la clasificación que perdíamos tiempo en las rectas en comparación con Mercedes", reflexionó la italiana.

"Aunque tenemos la misma unidad de potencia, hay algunas diferencias, y creo que es justo decir que su paquete —el chasis, las relaciones de cambio y la propia unidad de potencia— parece ser más eficaz a la hora de generar velocidad máxima. Vimos lo fuertes que fueron en Monza; prácticamente en todas las rectas largas del campeonato fueron capaces de alcanzar mayor velocidad.

"Desde un punto de vista de la ingeniería, sería incorrecto afirmar que hay una diferencia en la unidad de potencia o que ellos la aprovechan un poco mejor, porque, de hecho, no lo sabemos y no estamos dando por sentado que haya ninguna diferencia.

"Es el conjunto el que les resulta más eficaz; es posible que tengan incluso menos resistencia aerodinámica; sabemos que la resistencia aerodinámica es un aspecto en el que tenemos que seguir trabajando. De hecho, creemos que es una oportunidad para mejorar".