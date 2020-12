Qué se sabe de Michael Schumacher a siete años de su accidente

El 29 de diciembre de 2013, el mundo del automovilismo quedó conmocionado con el goteo de noticias que llegaban desde la estación alpina de Meribel (Francia). Allí, el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, Michael Schumacher, se había caído esquiando y se había golpeado la cabeza contra una piedra.

El estado de salud del alemán fue toda una incógnita desde el primer momento, a pesar de que se fue filtrando información poco a poco. Se supo que el casco que llevaba se partió en el impacto, que entró en coma para proteger las posibles lesiones cerebrales... y más adelante la familia informó que se lo trasladó a un hospital en Lausana (Suiza).

A partir de ahí, comenzó la oscuridad sobre su evolución, y apenas se pudo saber que en septiembre de 2014, antes de cumplir el primer aniversario del accidente, se lo trasladó a su casa. Allí es donde ha estado desde entonces, con unos cuidados extremos y con los mejores profesionales a su lado.

Pero, ¿por qué ningún periodista recibe alguna información del estado de Schumacher? Nuestros compañeros de la edición alemana de Motorsport.com hablan de una especie de protección ética. "De hecho, hay una especie de 'pacto de caballeros' entre la prensa, la familia Schumacher y Sabine Kehm [portavoz de la familia]", explicó. "Por ejemplo, solo hablamos de Schumacher cuando la familia habla".

“Por otro lado, hay muchas revistas y webs que hablan de todo tipo de cosas, la mayoría de las cuales son totalmente incorrectas o de mal gusto. Pero la familia Schumacher tiene muy buenos abogados que trabajan en estos casos, y generalmente la multa por romper la privacidad familiar es muy costosa. Muchos medios no hacen nada por miedo a multa. Pero otros lo hacen para vender más revistas o lograr más visitas".

“El problema es que Sabine y su familia no comparten mucha información. Básicamente solo hablan una vez en todo el año, por lo que muchos 'periodistas' inventan desgraciadamente sus propias historias".

Los comentarios de Jean Todt sobre Schumacher

En este 2020, las pocas actualizaciones del estado de salud de Schumacher las hemos conocido a través del presidente de la FIA y ex jefe de equipo de Ferrari en los tiempos gloriosos del alemán en Maranello, Jean Todt.

El francés comentó en julio al periódico inglés Daily Mail: "Vi a Michael la semana pasada. Está luchando. Espero que el mundo pueda verle pronto de nuevo. Eso es para lo que él y su familia están luchando".

Más adelante, en noviembre, volvió a deslizar algún detalle en la RTL: "Mira, sabes que esta es una pregunta sobre la que voy a ser extremadamente reservado. Veo a Michael muy a menudo, lo veo una o dos veces al mes. Mi respuesta es siempre la misma: está luchando, y solo podemos desearle a él y a su familia que las cosas mejoren".

Posible tratamiento en París

La noticia más reciente sobre Schumacher, aunque sin muchos detalles oficiales por parte de la familia, fue el viaje del alemán al Hospital Georges-Pompidou para un "tratamiento secreto". Le Parisien fue el primero en informar que Schumi se sometería a un tratamiento con el Dr. Philippe Menasché, un profesional líder en la investigación de células madre.

En la publicación también se afirmaba que Schumacher ya había visitado el hospital dos veces este año, procedente de Ginebra, donde vive, trasladado en helicóptero. No hay noticias sobre si el periódico fue demandado por la familia.

Más tarde, en una entrevista con el diario Marca, el Dr. Menasché negó haber sometido a un tratamiento con células madre a Schumacher: "No hago milagros. Mi equipo no está haciendo ningún experimento, un término abominable que no corresponde a la visión de lo que sería la medicina".

Mick Schumacher, el regreso del apellido a la Fórmula 1

El hijo mayor de Schumacher, Mick, debutará en 2021 en la Fórmula 1 con el equipo Haas, después de haberse proclamado campeón de la Fórmula 2 este 2020. Gracias al apoyo de la Ferrari Driver Academy podrá empezar a seguir los pasos de su padre, aunque aún está por ver si podrá rendir a un nivel similar.

"Me parece bien, no me molesta la pregunta, ni las comparaciones. Cada uno tiene que encontrar su propio camino. Pero mi padre es para mí el más grande. ¿Por qué iba a distanciarme de él?", comenta el joven alemán de 21 años en el diario Bild.

Michael Schumacher, el Kaiser, cumplirá 52 años el próximo 3 de enero. Lewis Hamilton ya ha igualado sus siete títulos mundiales este 2020, pero su leyenda sigue más viva que nunca. ¿Le volveremos a ver? Keep fighting, Michael! (¡Sigue luchando, Michael!).

