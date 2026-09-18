Mercedes revela que hubo un "código secreto" detrás de decisión con la que Antonelli ganó en Madrid

El director de ingeniería en pista de Mercedes, Andrew Shovlin, ha explicado cómo el equipo prepara a sus pilotos para situaciones como la que decidió el Gran Premio de España, incluido el uso de códigos secretos que podrían haber ayudado a Kimi Antonelli a realizar su parada en boxes ganadora en la carrera de Formula 1.

Tras ser alertado de las banderas amarillas por el Aston Martin detenido de Lance Stroll, Antonelli levantó mucho el pie entre las curvas 18 y 20, perdiendo más tiempo que los coches que tenía alrededor, incluido el líder de la carrera Lando Norris y Max Verstappen justo detrás.

Antonelli no solo redujo su velocidad en la zona de bandera amarilla, sino que también retrasó volver a acelerar en el siguiente tramo, donde ya se mostraban banderas verdes. Después de la carrera, el italiano dijo que su ingeniero de carrera, Peter Bonnington, le había advertido de que podría desplegarse un VSC, lo que lo llevó a reducir deliberadamente la velocidad en un intento de llegar a la neutralización antes de alcanzar la entrada del pitlane.

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En el podcast NU Silver Arrows Radio Show, Shovlin reveló que Mercedes utiliza códigos secretos para preparar a sus pilotos ante posibles situaciones de coche de seguridad.

"Bueno, usamos códigos secretos para darles una idea de si podrían querer entrar con un coche de seguridad durante la carrera. Pero intentamos no dejar que los demás equipos sepan cuáles son esos códigos. Así que los cambiamos cada semana", explicó Shovlin.

Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Teníamos la bandera amarilla, Bono lo confirma. Kimi en realidad levantó un poco el pie y se ganó otro segundo, lo que probablemente... Quizá habría entrado sin eso. Sin duda lo hizo posible.

"Y si miras la cámara onboard del coche de Kimi, verás que entrar no fue nada fácil para Kimi. Y verás que, cuando estaba llegando a su cajón de boxes, los neumáticos llegaban mientras él se detenía. Así que fue una parada difícil de ejecutar en ese margen de tiempo".

No está claro cuál de los mensajes de Bonnington a Antonelli contenía la instrucción codificada, ya que solo hubo un puñado de intercambios entre la detención de Stroll y la entrada del piloto de Mercedes en boxes.

Bonnington primero advirtió a Antonelli: "Amarilla, amarilla, 19-20", antes de añadir: "Así que, una gran levantada". Luego le dijo: "Estás en ventana de coche de seguridad".

Momentos después, con el VSC desplegado, llegó la instrucción de entrar en boxes.

Antonelli estaba extremadamente cerca de la entrada del pitlane cuando dirección de carrera desplegó el coche de seguridad virtual. Aunque aún podría haber logrado lanzarse a boxes en el último momento, el segundo extra ganado al reducir la velocidad dio tanto al piloto como al muro de boxes más tiempo para reaccionar.

Es práctica habitual que los equipos se reúnan con los pilotos el domingo por la mañana para revisar la estrategia de carrera y trazar posibles escenarios, incluidos accidentes, coches de seguridad y VSC. Pero cuando los márgenes son tan pequeños, los equipos también necesitan un proceso claro y una cadena de mando para ejecutar esos planes rápidamente.

No se trata simplemente de llamar al piloto a boxes. Los mecánicos también tienen que estar listos con los neumáticos, especialmente en este caso, ya que Mercedes eligió hacer un doble pit stop con Antonelli y George Russell.

Hubo 35 segundos entre la bandera amarilla inicial y el despliegue del VSC, mientras que solo pasaron 15 segundos desde que se activó el VSC hasta que Antonelli llegó a su cajón de boxes. Mercedes tenía preparados ambos juegos de neumáticos para Antonelli y Russell, lo que demuestra la rapidez con la que el equipo reaccionó a la situación que se estaba desarrollando.

Kimi Antonelli, Peter Bonnington Photo by: Reginald Mathalone / NurPhoto via Getty Images

"El domingo por la mañana nos centramos en asegurarnos de que estábamos listos para reaccionar ante cualquier incidente, y lo que haces ahí es asegurarte de que en cada fase de la carrera sabes qué vas a hacer si hay un VSC, un coche de seguridad. Y eso es normal. Todos los equipos operan así", añadió Shovlin.

"Pero aunque haya un plan, todavía puede haber ocasiones en las que empiece un poco de discusión. Es como: ah, ¿realmente queremos hacer eso? Y lo bueno de ver aquí es que había un plan. Kimi sabía que estaba en la ventana para un VSC. Bono lo confirmó en cuanto hubo un incidente".