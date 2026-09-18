¿Qué hay detrás de las conversaciones entre el presidente de la FIA y Alonso sobre la F1?

En su intento por permanecer en la parrilla de la Fórmula 1 de forma competitiva, el bicampeón Fernando Alonso recibió respaldo en el escalón más alto del automovilismo.

Antes del Gran Premio de España, tanto Alonso como el propietario del equipo Aston Martin, Lawrence Stroll, mantuvieron conversaciones con el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, sobre la situación actual de la alianza Aston Martin-Honda, que ha soportado un comienzo horrible.

El momento del bajón del equipo no podría ser más inoportuno. Alonso, que no ha ocultado su decepción con el nuevo reglamento de unidades de potencia, acaba de cumplir 45 años y está desesperado por otro período de éxito en el ocaso de su carrera, tras años de limitarse a completar la parrilla.

El español aún no ha confirmado sus planes para el próximo año, al menos en público, y Ben Sulayem parece estar alarmado ante la perspectiva de que la serie pierda a uno de sus campeones del mundo en activo.

"No hay forma de que podamos permitir que Fernando Alonso, un gran campeón, se vaya solo por las circunstancias", dijo Ben Sulayem en un evento en Madrid. "Esa no es la forma de abandonar el escenario.

"Tiene que tener éxito y luego irse cuando quiera, no porque se haya visto obligado a marcharse por el rendimiento. Hablaré con él. Lo vi muy triste, y le dije: 'Fernando, lo entiendo, no es aceptable que vengas a tu propio país y ahora [como] bicampeón del mundo...'"

Ben Sulayem sugirió que haría lo que fuera necesario para ayudar a Alonso a conducir un paquete más competitivo. "Hicimos algo antes, en mayo, legalmente para el equipo con respecto al motor para que pudiera mejorar, y luego le dije: 'No voy a decirte lo que vamos a hacer. Por favor, dime qué quieres, porque tú eres el piloto. Ven y dime qué quieres que hagamos para mejorar estos resultados.'"

Ben Sulayem junto a Domenicali, CEO de la F1. Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Los comentarios de Ben Sulayem provocaron cierta alarma en algunos sectores. Al fin y al cabo, no sería la primera vez que el presidente tiene dificultades para mantenerse en su carril. El emiratí ha sido acusado de erosionar las propias salvaguardas de gobernanza de la FIA durante su etapa en el poder y, en asuntos relacionados específicamente con la F1, marcó el inicio de su mandato invadiendo ámbitos que o bien no eran suyos, o bien estaban sujetos a estructuras de gobernanza específicas que requieren una mayoría.

Sin embargo, no parece que eso sea lo que está ocurriendo aquí. Con el presidente plenamente consciente de que cualquier cambio en las unidades de potencia se controla a través del Acuerdo de Gobernanza de Unidades de Potencia de F1 de la FIA, se entiende que expresar su preocupación por el futuro de Alonso forma parte de una conversación más amplia sobre el imperfecto sistema de mejoras ADUO.

Tampoco parece ser mucha coincidencia que Ben Sulayem hiciera esos comentarios en un escenario en Madrid. El hombre de 64 años no es ajeno a ganarse al público, tras haber visitado recientemente Buenos Aires para el Congreso Americano de la FIA, donde prometió apoyar los esfuerzos para llevar la F1 de vuelta a Argentina, un ámbito totalmente controlado por la dirección de la F1 y no por la FIA.

Ahora, Ben Sulayem también se ha anotado una victoria fácil en España, aunque los más escépticos sugieren que Alonso ya tomó hace tiempo su decisión sobre continuar en 2027 y que simplemente está jugando con los medios y sus aficionados, como es sabido que suele hacer.

La situación de Honda, parte de una preocupación más amplia por el ADUO

La cuestión de fondo detrás de todo esto es que el sistema ADUO de la FIA, sigla de "Additional Development and Upgrade Opportunities" (Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Actualización), es intrínsecamente imperfecto.

Diseñado originalmente como una ayuda para los recién llegados Red Bull-Ford y Audi, pretendía evitar que se repitieran los problemas de Honda en 2015. Un escenario con un fabricante tan lejos del ritmo que no tenga esperanzas de recuperar la competitividad, perjudicando al campeonato en su conjunto y empujando potencialmente a la marca en cuestión hacia la puerta de salida.

Fernando Alonso, Aston Martin Photo by: Peter Fox / Getty Images

Casualmente, en realidad es Honda quien ha vuelto a necesitar el sistema, con Red Bull y Audi haciendo sólidos debuts como fabricantes de unidades de potencia de F1. Pero en lugar de limitarse a ayudar a los fabricantes que están completamente fuera de ritmo, el sistema pronto se volvió político con una escala móvil de ayuda para mejoras - en forma de horas adicionales de banco de pruebas, margen en el límite de costos y tokens que pueden utilizarse para introducir nuevas unidades de potencia a mitad de temporada - por cada dos por ciento que un fabricante esté por detrás.

El único elemento que se tiene en cuenta es el rendimiento del motor V6, mientras que toda la unidad de potencia puede desarrollarse usando los tokens de homologación. Eso significa que los fabricantes podrían contener deliberadamente el rendimiento del V6 para conservar sus tokens de desarrollo, mientras que quien tenga el motor líder puede quedar congelado.

Puesto en práctica, eso es lo que le ocurrió a Red Bull-Ford, que ha estado profundamente molesto con las mediciones de la FIA y con cómo parece haber sido superado tácticamente. El máximo responsable de Red Bull, Oliver Mintzlaff, incluso se ha involucrado personalmente en los debates de su equipo con la FIA.

Mercedes, mientras tanto, ampliamente considerado como poseedor del mejor paquete global de unidad de potencia, cumple los requisitos para recibir ayuda ADUO basándose en las mediciones del V6 de la FIA. Basar el sistema ADUO únicamente en la potencia del V6 fue una petición de los fabricantes y algo sobre lo que las partes alcanzaron una mayoría, mientras que la FIA habría estado encantada de tener en cuenta más factores.

Pero el ruido y la controversia en torno al sistema, que ha desviado recursos de la FIA de mejorar el propio reglamento y de desarrollar con más detalle un regreso a los V8 para el próximo ciclo, significan que el organismo rector no se opone a revisar el sistema esta temporada baja dentro del marco de gobernanza existente. Medidas adicionales para ayudar a Honda podrían formar parte de esas conversaciones.

¿Honda realmente merece más ayuda?

Cualquier ayuda adicional para Honda podría llegar demasiado tarde para el piloto de 45 años. Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Una pregunta es si Honda merece que se le concedan más oportunidades para mejorar, o si ya ha recibido suficiente asistencia y ahora le corresponde a la marca japonesa recuperarse.

Como señaló Ben Sulayem, Honda ya recibió ayuda adicional en mayo, que incluyó un margen presupuestario adicional durante los próximos dos años por valor de $19m, 11 millones por quedar más de un 10% por detrás y ocho millones extra que puede tomar prestados contra su propio límite presupuestario en futuras temporadas. También se le han concedido 230 horas de banco de pruebas, frente a las 190 anteriores.

Pero teniendo en cuenta el objetivo original del ADUO, que es evitar que los fabricantes se queden atrapados y se retiren, la sugerencia de Ben Sulayem de replantearse qué podría hacerse por Honda ha sido recibida con aprobación por varios competidores.

Cuando Motorsport.com le preguntó por los comentarios de Ben Sulayem sobre Honda, el jefe de Mercedes F1, Toto Wolff, se mostró partidario de revisar el reglamento.

"Creo que ADUO fue diseñado como un mecanismo de recuperación y esa fórmula se desbloqueó para Honda y necesitan más", dijo Wolff.

"Creo que la conversación que el presidente mantuvo con Alonso es bastante justa. Queremos tener a todos estos grandes constructores en el deporte. Queremos que sean competitivos y exitosos. Las normas son normas para el bien del deporte y a veces quizá necesitan un ajuste."

Toto Wolff, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Aunque la posición de los otros fabricantes no está totalmente clara en esta fase, Red Bull naturalmente también está interesado en ajustar el sistema ADUO después de la forma en que quedó atrapado este año.

"Como partes interesadas del deporte, si hay una situación que necesita arreglarse o necesita apoyo, normalmente encontramos soluciones", dijo el jefe del equipo, Laurent Mekies.

"Estoy seguro de que en algún momento nos sentaremos y discutiremos el futuro del reglamento ADUO. Las deficiencias, conocemos algunas de ellas, y estoy seguro de que hay algunas otras que abordar."

ADUO no es una solución milagrosa ni un balance de rendimiento, después de todo, así que seguirá correspondiendo a Honda desarrollar su camino de vuelta a la lucha. Es una empresa enormemente compleja y costosa, y hay una razón por la que Honda solo introdujo uno de sus dos tokens ADUO este año, centrando en cambio la mayor parte de sus recursos en una nueva unidad de potencia para 2027.

Independientemente de lo que se acuerde, Aston Martin y Honda afrontan un largo camino de regreso a la competitividad. Para Alonso, puede que no llegue lo bastante rápido.