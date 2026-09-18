Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 GP de España

El veredicto de Vowles sobre Williams: las mejoras que vienen "no serán suficientes" para avanzar en 2026

El jefe de equipo de Williams, James Vowles, dice que las mejoras restantes del equipo para 2026 no serán suficientes para luchar de forma constante por los puntos

Lydia Mee
Publicado:
Alexander Albon, Williams, Carlos Sainz, Williams

El jefe del equipo Williams de Fórmula 1, James Vowles, ha admitido que las mejoras restantes del equipo para 2026 no serán suficientes para luchar de forma constante por los puntos.

La escudería de Grove ha tenido dificultades desde el inicio de la temporada 2026. Llegó a los test de pretemporada en Bahréin con un coche con sobrepeso, y solo ha sumado 11 puntos en 14 rondas.

Hablando en el podcast The Fast And The Curious, Vowles explicó que los errores cometidos durante la fase inicial de desarrollo del coche perjudicarán al equipo durante el resto de la temporada.

"Ha sido un año difícil, y seguirá siendo un año difícil hasta el final", dijo el británico.

"No hay otra forma de verlo. Muchos de los errores que cometimos durante el periodo invernal nos acompañarán hasta el final de este año. Y lo que intentamos hacer es volver a estar a flote para cuando lleguemos al coche del próximo año".

Williams introducirá mejoras sustanciales en el Gran Premio de Azerbaiyán, pero Vowles fue tajante sobre el impacto inmediato de las actualizaciones en pista.

Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Habrá pequeños pasos este año, pero no serán suficientes para situarnos siquiera en el mínimo indispensable de donde me gustaría estar, que es sumar puntos en un fin de semana", continuó.

"Esa simplemente no es la realidad de dónde estamos hoy. Para el próximo año, sin embargo, ¿creo que avanzaremos en la parrilla? Sí. Es difícil retroceder en la parrilla. Avanzaremos en la parrilla como resultado de ello, pero seguirá siendo una dura y larga lucha".

Williams ocupa actualmente la novena posición en la clasificación de constructores, por delante solo de Aston Martin y Cadillac.

El Gran Premio de Azerbaiyán está programado del 24 al 26 de septiembre en el Baku City Circuit.

También lee:

Share Or Save This Story

Artículo previo Mercedes revela que hubo un "código secreto" detrás de decisión con la que Antonelli ganó en Madrid

Top Comments
More from
Lydia Mee

Vowles destaca que el evento en Madring no fue "caótico" pese a su debut en la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Vowles destaca que el evento en Madring no fue "caótico" pese a su debut en la F1

Rosberg propone un cambio a las reglas del VSC de F1 tras lo sucedido con Norris en España

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Rosberg propone un cambio a las reglas del VSC de F1 tras lo sucedido con Norris en España

Lando Norris ha sido visto conduciendo su Ferrari F40 tras el accidente de 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Lando Norris ha sido visto conduciendo su Ferrari F40 tras el accidente de 2025
More from
James Vowles

Williams tiene "un enorme número de proyectos" para solucionar los problemas de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Williams tiene "un enorme número de proyectos" para solucionar los problemas de 2026

Las dificultades de Williams para cumplir el límite de gastos en medio de la remodelación del equipo

Fórmula 1
Fórmula 1
Las dificultades de Williams para cumplir el límite de gastos en medio de la remodelación del equipo

Exjefe de equipo de F1 pone presión a Vowles para reflotar Williams: "Va hacia atrás"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test Pirelli Hungría
Exjefe de equipo de F1 pone presión a Vowles para reflotar Williams: "Va hacia atrás"
More from
Williams

Williams espera un "gran paso" adelante en el GP de Azerbaiyán ante una importante mejora

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Williams espera un "gran paso" adelante en el GP de Azerbaiyán ante una importante mejora

¿Quién durmió peor anoche tras el GP de España de F1 2026? Carlos Sainz

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
¿Quién durmió peor anoche tras el GP de España de F1 2026? Carlos Sainz

Guerra de españoles en Madring: Sainz acusa a Alonso de provocar una sanción "como siempre"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Guerra de españoles en Madring: Sainz acusa a Alonso de provocar una sanción "como siempre"

Últimas noticias

El veredicto de Vowles sobre Williams: las mejoras que vienen "no serán suficientes" para avanzar en 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
El veredicto de Vowles sobre Williams: las mejoras que vienen "no serán suficientes" para avanzar en 2026

Mercedes revela que hubo un "código secreto" detrás de decisión con la que Antonelli ganó en Madrid

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Mercedes revela que hubo un "código secreto" detrás de decisión con la que Antonelli ganó en Madrid

Nuevo documental de Daniel Suárez sigue su emotivo e histórico regreso a casa en México

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Nuevo documental de Daniel Suárez sigue su emotivo e histórico regreso a casa en México

Los horarios del GP de Azerbaiyán de F1 2026 en Bakú y cómo verlo en vivo: ¡de jueves a sábado!

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Los horarios del GP de Azerbaiyán de F1 2026 en Bakú y cómo verlo en vivo: ¡de jueves a sábado!