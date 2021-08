McLaren ya no tendrá excusas para ir por todo en 2024

McLaren está trabajando actualmente en un nuevo túnel de viento en su sede de Woking, después de años de usar las instalaciones de Toyota en Colonia mientras actualizaba el McLaren Technology Centre.

La necesidad de un nuevo túnel de última generación fue uno de los primeros problemas que planteó el jefe del equipo, Andreas Seidl, a su llegada en mayo de 2019, cuando identificó los próximos pasos que debe dar McLaren para regresar al frente.

Aunque la pandemia de la COVID-19 ha retrasado los planes del equipo británico para poner sus instalaciones al nivel de Mercedes y Red Bull, su CEO, Zak Brown, cree que el equipo se habrá puesto al día para la temporada 2024, lo que significa que no tendrá "excusas" en la lucha por el campeonato del mundo.

"Creo que siempre es peligroso elegir un punto en el tiempo en el que deberías ir a por ello. Lo que diré es que para 2024 habremos puesto al día todas nuestra infraestructuras, más específicamente el túnel de viento", dijo Brown.

"Creo que no tendremos excusas en la temporada 2024, y me gustaría pensar que en ese momento, el campeonato será tan competitivo que habrá una buena variedad de equipos luchando por el título, y me gusta creer que seremos uno de ellos".

McLaren lleva una trayectoria ascendente constante desde 2018, escalando en el campeonato de Constructores cada temporada hasta el tercer puesto del año pasado, que apunta a repetir en este 2021.

Cuando se le preguntó si la progresión continua de McLaren podría darle al equipo la oportunidad de luchar por victorias y campeonatos incluso antes de su objetivo de 2024 con la ayuda de las nuevas regulaciones de 2022 y el techo de gasto de la F1, Brown ha pedido paciencia y comentó que el paso final para alcanzar el nivel de Mercedes y Red Bull será el más difícil de hacer.

"Hemos sido novenos, sextos, cuartos, terceros... y aquí estamos, en tercer lugar. Creo que se vuelve más difícil a medida que te acercas a la cabeza, así que no creo que vayamos a ser segundos o primeros [tan fácilmente]", explicó.

"Eso estaría bien, pero no creo que suceda. Pero ahora tenemos los recursos anuales para competir al mismo nivel que todos los demás, tenemos nuestra infraestructura retrasada y, aunque hemos desatado la inversión, simplemente llevará tiempo, sobre todo en el túnel de viento".

"Dado lo importante que es, no podemos recuperar el tiempo perdido, estamos firmando los cheques, pero nos llevará un par de años terminarlo".

"Tenemos otros CapEx [gastos de capital] que comenzaréis a ver, todo desde nuestra sede. Estamos trabajando en una infraestructura más sostenible y eficiente, alineada con el futuro. Y veréis más adelante este año".

"Pero realmente no pondremos al día nuestra infraestructura hasta que llegue el coche de 2024. Hasta entonces, haremos lo mejor que podamos con el equipo que tenemos, pero creo que hasta que nos pongamos al día, será difícil pensar que podríamos vencer a esos muchachos en una pelea cara a cara".

El escenario de Brawn GP es difícil de repetir en F1

Las nuevas reglas para 2022 podrían permitir que un equipo como McLaren logre dar la sorpresa al hacer que el diseño de su monoplaza inicial sea el correcto, al igual que consiguió Brawn GP cuando sorprendió al paddock de F1 en 2009 con su inteligente doble difusor. Pero Brown cree que tal escenario, donde un equipo tiene un as definitivo bajo la manga, es menos probable con las regulaciones técnicas más restrictivas que entrarán en juego.

"Vamos a dar lo mejor de nosotros, y con la nueva fórmula nunca se sabe quién lo hará bien y quién lo hará mal", agregó. "Obviamente, Brawn estuvo por encima de sus posibilidades cuando ganó el campeonato, y no eran el equipo con mayores recursos".

"Pero también, creo que las reglas son mucho más estrictas ahora, conseguir una gran y clara ventaja como esa hoy en día va a ser más difícil. Vamos a dar lo mejor de nosotros, pero creo que deberíamos manejar las expectativas de que se pondrá cuesta arriba de ahora en adelante".