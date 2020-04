McLaren: no habrá líos contractuales por extender la temporada

La F1 actualmente permanece en pausa debido a la pandemia del COVID-19 que ya ha obligado a cancelar las nueve primeras carreras de la temporada.

Los responsables de la F1 están trabajando en una serie de contingencias, una de las cuales es la extensión de la temporada 2020 hasta principios de 2021.

Los pilotos de McLaren, Carlos Sainz Jr. y Lando Norris, terminan sus contratos a finales de 2020, mientras que el equipo cambiará de motores Renault a Mercedes en la próxima temporada.

Al preguntarle si llevar la temporada 2020 a 2021 causaría algún problema contractual, el director del equipo McLaren, Andreas Seidl, dijo que sería de interés para el deporte encontrar soluciones justas para todas las partes.

"Creo que en los contratos, no importa cuáles sean, no será un gran problema", dijo Seidl. "Creo que será fácil encontrar soluciones allí, porque todos los involucrados en la F1 tienen el mismo interés. Tenemos contratos en marcha. Así que para nosotros no hay razón para no continuar con ese plan".

"No creo que haya ningún problema con respecto a nuestro acuerdo que tenemos con Renault. Creo que es importante decir también que tenemos una gran relación allí y una relación abierta y transparente para este año".

"Así que no veo ningún problema en ello".

Se sabe que McLaren ya ha abierto conversaciones con Sainz sobre un nuevo contrato, ya que el acuerdo actual de dos años con el español termina a finales de 2020.

El equipo ascendió al cuarto lugar en el campeonato de constructores el año pasado con Sainz y Norris, este último impresionando en su temporada de novato.

Al ser preguntado por Motorsport.com si el equipo tenía más posibilidades de retener a ambos pilotos para 2021 debido al retraso en el inicio de la temporada, Seidl dijo: "Nuestra posición no ha cambiado realmente, o la forma en que queremos enfocar eso para el futuro".

"Dentro de McLaren, con Carlos y Lando, por supuesto nos hubiera gustado tener algunas carreras disputadas ahora y luego sentarnos juntos finalmente y tomar decisiones de ambos lados. Pero también aquí, no creo que sea un gran problema en este momento".

