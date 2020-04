El día que Senna lanzó a Prost la primera piedra

El Gran Premio de Brasil de 1981 marcó un punto de inflexión en la relación de Carlos Reutemann con su equipo Williams. Después de ser el escudero del entonces campeón del mundo Alan Jones durante 1980, la nueva temporada le presentaba al piloto argentino la oportunidad de contar nuevamente con un auto de punta. Tras haber conseguido la victoria en el Gran Premio de Sudáfrica, que no contó para el campeonato del mundo por la no participación de varios equipos debido al conflicto político con la Federación, y de haber perdido una posible victoria en Long Beach por un error suyo que le entregó el triunfo a Jones, en Brasil “Lole” fue por la revancha.

McLaren quería dejar atrás la terrible actuación del inicio de la temporada en Brasil y con un dominante doblete encaminarían de la mejor forma el inicio de la temporada europea. Antes del arranque de la competencia, Ayrton Senna propuso a Alain Prost evitar una lucha entre ellos en la salida y planteó que quien tuviese el mejor arranque entre los dos se mantendría adelante y el otro no le atacaría. De esa forma, Senna mantuvo el liderato por delante de Prost, quien respetó el acuerdo al llegar por detrás del brasileño a la primera frenada de la vuelta en el largo tramo de aceleración hacia la curva Tosa. Aunque no era una instrucción del equipo, Prost lo entendió como si lo fuera.

El acuerdo roto entre Senna y Prost, San Marino 1989

El francés estaba decepcionado, como luego lo contaría: "En la reunión con Ron (Dennis, jefe de McLaren), yo no hablaba, solo escuchaba. Ron preguntó si había existido un acuerdo y él dijo que si, pero solo para la primera salida, no para la segunda. Pero incluso peor ¡él dijo que yo le había adelantado! Yo le dije que no sabía cuántos millones de personas habían visto en televisión lo que había ocurrido: él me había adelantado y no era lo que habíamos acordado. Pasaron tal vez 20 minutos antes de que Ayrton aceptara lo que había ocurrido. Fue increíble."