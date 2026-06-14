Verstappen avisa que a Red Bull "le falta un poco en todos los aspectos"

Max Verstappen tuvo que conformarse el domingo con el cuarto puesto. Terminó detrás del ganador de la carrera, Lewis Hamilton, y de George Russell y Lando Norris. Y hubiese sido quinto de no ser por el abandono a poco del final de Kimi Antonelli. Aunque Red Bull cometió pocos errores estratégicos durante la carrera, la diferencia con la cabeza volvió a ser evidente.

Preguntado si había sacado el máximo del coche y de los neumáticos, Verstappen respondió afirmativamente. "Simplemente nos faltó un poco en todos los lados", explicó.

"La estrategia que elegimos fue buena. Incluso creo que, en cuanto a neumáticos, tomé la decisión correcta en comparación con los demás. Para mí, el neumático duro no se sintió bien. Pero al final simplemente nos faltó un poco en todos los frentes."

Ese análisis subraya la imagen que se fue dibujando durante todo el fin de semana en Barcelona. Red Bull no logró en ningún momento igualar de forma constante la velocidad de Ferrari, Mercedes y McLaren. El viernes, Verstappen ya se quejaba de una falta de agarre en curvas rápidas, medias y lentas, mientras que tampoco estaba satisfecho con el comportamiento del coche durante las tandas largas. Tras la carrera, subrayó que los problemas son más amplios que un único punto débil específico.

"No es que haya una sola cosa que nos frene", fue su análisis. Según él, al RB22 le falta en varias áreas ese pequeño extra de rendimiento necesario para luchar por victorias. Aun así, Verstappen sí ve una tendencia clara cuando se trata de los circuitos en los que Red Bull más sufre. "Creo que en las curvas rápidas sin duda todavía nos falta algo", explicó. "Pero ese ni siquiera fue el mayor problema en la clasificación. Son sobre todo los circuitos con una alta exigencia energética para los neumáticos y mucha degradación donde seguimos quedándonos cortos."

El Circuit de Barcelona-Catalunya es conocido como una pista en la que los neumáticos se castigan mucho y donde un coche bien equilibrado es esencial. Precisamente en ese aspecto Red Bull sufrió el pasado fin de semana. Verstappen tampoco ve que la situación vaya a cambiar rápidamente por ahora. A la pregunta de qué circuitos podrían adaptarse mejor al RB22 de cara al parón veraniego, respondió con serenidad: "Creo que en este momento simplemente tenemos el cuarto coche más rápido. Eso no va a cambiar de repente en los próximos circuitos. A menos que, por supuesto, traigas rendimiento extra. No vamos a resolver esto solo cambiando la configuración."

El neerlandés subrayó por tanto que el desarrollo adicional del coche sigue siendo crucial. "En general, se trata de encontrar más rendimiento y traer mejores mejoras. Estamos trabajando duro en ello."

Según Verstappen, esa batalla de desarrollo desempeña actualmente un papel clave en el campeonato. Ferrari introdujo en Barcelona un amplio paquete de actualizaciones y logró un éxito inmediato con la primera victoria de Hamilton en un Gran Premio para la escudería italiana. "Esa es la historia de esta temporada", dijo Verstappen. "Quien trae mejoras, da un paso adelante. Al final, depende de quién logre encontrar la mayor mejora."